В США изменили правила слежки за интернет-пользователями. Тотальная и массовая?

1919

Наши устройства — компьютеры, смартфоны и планшеты — знают о нас больше, чем мы думаем. Сегодня они помнят о нас практически все. С приходом их следить за людьми стало проще и удобнее. Естественно, что спецслужбы не прочь узнать о нас все то, что мы доверяем устройствам. Поэтому они всеми силами пытаются сделать доступ к конфиденциальной информации для себя максимально простым.

Во времена, когда внимание граждан отвлечено на проблемы с распространением COVID-19, Сенат США принял очень интересный закон. Новый нормативный акт разрешает ФБР без получения ордера обращаться к провайдеру для получения информации о просматриваемых страницах, т.е. правоохранители могут свободно просматривать историю браузера пользователя.

Естественно, что в оправдание того, что законодатели США пренебрегли конфиденциальностью и приватностью, с которыми они носятся как со «священной коровой», было решено сослаться на необходимость защиты национальной безопасности. В итоге ФБР может без каких-либо веских оснований следить за пользователями и вторгаться в их жизнь.

После того, как закон был принят, ряд правозащитников высказали свое возмущение такими действиями сенаторов, которые попросту попирают конституционные права граждан. Но услышат ли их законотворцы? Скорее всего, нет.

Источник: vice