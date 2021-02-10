Большой 2K экран всего за 200$ в планшете - Blackview Tab 18 готовится к выходу

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НОВИНКА ДЛЯ РАБОТЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Blackview готовится представить новый планшет Tab 18 с 12-дюймовым экраном и достойными характеристиками.

По информации, которая известна, устройство получит 12-дюймовый экран с разрешением 2K. Планшет будет поддерживать технологию WideVine L1, которая позволит смотреть видео с гарантированно достойным качеством на Netflix и других стриминговых сервисах.

Новая операционная система DokeOS P 4.0 даст вам функции расщепленного экрана, ПК и другие возможности для производительной работы. Также предусмотрена поддержка стилуса, подключения клавиатуры и мыши.

Планшет оснастят восьмиядерным процессором Helio G99, до 24 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Емкость батареи составит 8800 мАч для продолжительной работы от аккумулятора.

Планшет Tab 18 сочетает удобство смартфона с производительностью ноутбука и станет отличным выбором для работы, обучения и развлечений. Ожидается, что официальный анонс состоится 11-17 ноября – тогда же будет приятная цена в 203$. Подробности можно узнать на AliExpress.

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BlackView Tab 17 – от $204

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