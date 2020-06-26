Где купить дешевле?

Великолепная тройка: лучшие смартфоны по версии главы Xiaomi

26.06.2020 735 2

Появился повод поговорить на животрепещущую тему для фанатов Xiaomi: какой смартфон в ее модельном ряду лучший. Подкинул его глава компании Лэй Цзюнь, составивший свой список предпочтений. Выделить один-единственный, на котором свет сошелся клином, у него не получилось. Он назвал три знаковых, по его мнению, смартфона.

 

Великолепная тройка: лучшие смартфоны по версии главы Xiaomi – фото 1

 

Флагманы «тащат»

 

Так получилось, что в личном рейтинге руководителя Xiaomi не нашлось места доступным устройствам. Хотя, почти наверняка многие фанаты компании среди лучших устройств назвали что-то из моделей попроще. Итак, в числе самых любимых моделей Лэй Цзюнь назвал Xiaomi Mi Mix 2. Особой лояльностью к себе он обязан керамическому корпусу, который был трудоемок в изготовлении. Так, по словам руководителя компании, на его изготовление уходило до 7 дней.

 

Вторым в рейтинге оказался эксклюзивный Xiaomi Mi 6 Silver Discovery Edition. Здесь также в числе главного достоинства новинки назван дизайн. В частности, он отметил эффектную тыльную крышку из вакуумного стекла, которая с легкостью могла заменить зеркало.

 

Великолепная тройка: лучшие смартфоны по версии главы Xiaomi – фото 2

 

И замкнул тройку личных предпочтений главы Xiaomi — Mi 10 Pro. По его словам, это настоящий премиальный флагман. При его создании не стояла цель максимально снизить ценник, а во главу угла было поставлена задача удовлетворить тех, кто ищет по-настоящему высококлассный смартфон. Интересно, что несмотря на то, что Лэй Цзюнь гордится флагманом Xiaomi Mi 10 Pro, сам он предпочитает пользоваться iPhone. Объяснили это тем, что «врага нужно знать в лицо» и он изучает, что там придумали в Apple.

 

Великолепная тройка: лучшие смартфоны по версии главы Xiaomi – фото 3

 

Источник: mydrivers

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Marius 0
У большинство людей нету потребность купить смартфон за 500-1000 $ , вот и есть альтернатива от Xiaomi и других брендов ) , я максимум за телефон отдал 250 $ но меня все устраивает , интернет , музыка и пару фоток ...
26.06.2020 23:15
Ответить
Дмитрий Котов -3
Он сам и все понимают , что смартфоны сяоми- это OEM говнище, созданное с бездушных болванок!!!
26.06.2020 22:45
Ответить

telegram__banner.png
Великолепная тройка: лучшие смартфоны по версии главы Xiaomi