Великолепная тройка: лучшие смартфоны по версии главы Xiaomi

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Появился повод поговорить на животрепещущую тему для фанатов Xiaomi: какой смартфон в ее модельном ряду лучший. Подкинул его глава компании Лэй Цзюнь, составивший свой список предпочтений. Выделить один-единственный, на котором свет сошелся клином, у него не получилось. Он назвал три знаковых, по его мнению, смартфона.

Флагманы «тащат»

Так получилось, что в личном рейтинге руководителя Xiaomi не нашлось места доступным устройствам. Хотя, почти наверняка многие фанаты компании среди лучших устройств назвали что-то из моделей попроще. Итак, в числе самых любимых моделей Лэй Цзюнь назвал Xiaomi Mi Mix 2. Особой лояльностью к себе он обязан керамическому корпусу, который был трудоемок в изготовлении. Так, по словам руководителя компании, на его изготовление уходило до 7 дней.

Вторым в рейтинге оказался эксклюзивный Xiaomi Mi 6 Silver Discovery Edition. Здесь также в числе главного достоинства новинки назван дизайн. В частности, он отметил эффектную тыльную крышку из вакуумного стекла, которая с легкостью могла заменить зеркало.

И замкнул тройку личных предпочтений главы Xiaomi — Mi 10 Pro. По его словам, это настоящий премиальный флагман. При его создании не стояла цель максимально снизить ценник, а во главу угла было поставлена задача удовлетворить тех, кто ищет по-настоящему высококлассный смартфон. Интересно, что несмотря на то, что Лэй Цзюнь гордится флагманом Xiaomi Mi 10 Pro, сам он предпочитает пользоваться iPhone. Объяснили это тем, что «врага нужно знать в лицо» и он изучает, что там придумали в Apple.

Источник: mydrivers