Вердикт ученых: «режим чтения» на смартфонах не спасет ваше зрение

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В последнее время люди стали особенно обеспокоены негативным эффектом, оказываемым экраном смартфона. За последний год разработчики программного обеспечения многих производителей смартфонов на Android и iOS улучшали «ночной режим». Некоторые производители и разработчики приложений также добавляли «темную» тему оформления, которая, в теории, кроме улучшения автономности на Amoled-панелях, должна упростить напряжение на глаза пользователя

Ночной режим предназначен для облегчения процесса засыпания путем переключения цветового тона экрана устройства с холодного синего на более теплый желтый. Первоначально считалось, что воздействие на глаза более холодного света после заката может нарушить вашу способность засыпать.

Однако, по результатам нового исследования, проведенного под руководством д-ра Тима Брауна из Манчестерского университета, про этот совет, возможно, придется забыть. Исследования команды, проведенные на мышах, показали обратное - использование тусклого, холодного света вечером и яркого, теплого света в течение дня вредит нашему организму гораздо меньше.

Происходит так потому, что наш мозг воспринимает сумерки тусклыми, голубыми цветами. В то же время более яркий, теплый дневной свет подсказывает нам, что мы должны быть бодрыми. Исследователи обнаружили, что именно уровень яркости дисплея, в большей степени, чем цветовой спектр, влияет на здоровье нашего организма, поэтому самое главное – это уменьшение яркости подсветки, а не изменение оттенка этого света.









« мы доказываем мнение, что синий свет не оказывает самое сильное влияние на глаза; на самом деле, синие оттенки, связанные с сумерками, имеют более слабый эффект на организм, чем белый или желтый свет эквивалентной яркости», - говорит доктор Браун.

Его команда надеется, что выводы этого исследования будут иметь «важные последствия для изготовления средств освещения и производства дисплеев, что призвано обеспечить здоровый сон и бодрость».

Источник: androidauthority.com﻿﻿