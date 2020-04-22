Весенняя распродажа смартфонов Blackview

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Если вы давно присматривались к смартфонам Blackview, но цена ряда моделей вас отпугивала, то сейчас есть шанс прикупить устройство этой компании со скидкой. Только до 26 апреля производитель устроил весеннюю распродажу своих мобильников, снизив цены. Иногда эта скидка достигает $110.





В число тех, кто участвует в акции попал защищенный Blackview BV9800 Pro. Сейчас его отдают со скидкой 16%, и вы получаете аппарат на базе чипа Helio P70 с 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб, аккумулятором емкостью 6580 мАч, 48 Мп камерой и классом защиты IP68/IP69K (MIL-STD-810G).









На 26% снизили стоимость Blackview BV9100, который обладает огромной батарейкой на 13000 мАч и ему под силу проработать на одном заряде в режиме ожидания до 60 дней. В арсенале устройства процессор Helio P35, 4/64 Гб памяти, сдвоенная камера с датчиком Sony на 16 Мп и 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+.









Еще больше сбросил в цене Blackview A80 Pro — 38% по заявлению производителя. За сумму в $100 вы получаете смартфон с аккумулятором на 4680 мАч, чипсетом Helio P25, 4/64 Гб памяти и четверной основной камерой, где главный модуль на 13 Мп от Sony.









Купить Blackview BV9800 Pro

Купить Blackview BV9100

Купить Blackview A80 Pro

Смартфоны Blackview со скидкой