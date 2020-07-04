Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1

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В 2014 году Google запустил классную программу – Android One. Идея была просто улет: для любителей ничем не захламленного Android компания соглашается дать такую «болванку», на которую обещает присылать регулярные обновления Зеленого робота, не пропуская ни одного важного нововведения. Причем участники Android One обещали не забывать о выпускаемом смартфоне на протяжении как минимум 2 лет. Однако, как и обычно со всеми крутыми идеями, многие вендоры начали лениться и забыли о своих обещаниях. Но не все так плохо: все же остались еще совестливые производители.

Одними из них внезапно оказалась компания ASUS. Мало того, что они долгое время поддерживали свой графический интерфейс, но и выпускали обновления для своих участников программы Android One. Еще в 2018 году компания выпустила свой продукт под длиннющим названием ZenFone Max Pro M1. На момент старта продаж смартфон «радовал» уже немного устаревшей Android 8.1 Oreo и позже получил обновление Android 9 Pie.

И вот время подошло для Android 10. ASUS уже некоторое время проводит публичный бета-тест. И правильно делают: перед выходом стабильной сборки надо собрать все отзывы. Совсем недавно вышла уже третья бета-версия Android 10 для старичка.

Новая сборка поставляется с номером 17.2017.2006.429. Как и в случае с предыдущими бетками для данного смартфона, пользователям необходимо вручную скачать обновления с сайта ASUS. Вес обновления в этот раз составляет почти 1,7 ГБ, а патч безопасности – от июня 2020 года.

Вот список официальных изменений:

1. Исправлена проблема тишины VOIP-звонков после вызова команды «OK Google»

2. Исправлены проблемы с отображением текстур HD, HDR HD и отсутствия высокой частоты кадров в PUBG

3. Исправлена ошибка не работающего NFC после обновления до Android 10.

Источник: zentalk.asus.com