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  • Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1

Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1

04.07.2020 148 0

В 2014 году Google запустил классную программу – Android One. Идея была просто улет: для любителей ничем не захламленного Android компания соглашается дать такую «болванку», на которую обещает присылать регулярные обновления Зеленого робота, не пропуская ни одного важного нововведения. Причем участники Android One обещали не забывать о выпускаемом смартфоне на протяжении как минимум 2 лет. Однако, как и обычно со всеми крутыми идеями, многие вендоры начали лениться и забыли о своих обещаниях. Но не все так плохо: все же остались еще совестливые производители.

 

Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1 – фото 1

 

Одними из них внезапно оказалась компания ASUS. Мало того, что они долгое время поддерживали свой графический интерфейс, но и выпускали обновления для своих участников программы Android One. Еще в 2018 году компания выпустила свой продукт под длиннющим названием ZenFone Max Pro M1. На момент старта продаж смартфон «радовал» уже немного устаревшей Android 8.1 Oreo и позже получил обновление Android 9 Pie.

 

Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1 – фото 2

 

И вот время подошло для Android 10. ASUS уже некоторое время проводит публичный бета-тест. И правильно делают: перед выходом стабильной сборки надо собрать все отзывы. Совсем недавно вышла уже третья бета-версия Android 10 для старичка.

 

Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1 – фото 3

 

Новая сборка поставляется с номером 17.2017.2006.429. Как и в случае с предыдущими бетками для данного смартфона, пользователям необходимо вручную скачать обновления с сайта ASUS. Вес обновления в этот раз составляет почти 1,7 ГБ, а патч безопасности – от июня 2020 года.

 

Вот список официальных изменений:

 

1.     Исправлена проблема тишины VOIP-звонков после вызова команды «OK Google»

2.     Исправлены проблемы с отображением текстур HD, HDR HD и отсутствия высокой частоты кадров в PUBG

3.     Исправлена ошибка не работающего NFC после обновления до Android 10.

 

Источник: zentalk.asus.com

ASUS ZenFone Max Pro M1 ASUS
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.07.2020

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Везет же некоторым! ASUS выкатывает уже 3 обновление Android 10 для старичка ZenFone Max Pro M1