Видео: как может выглядеть iPhone 13

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iPhone 13 может выгодно отличаться от iPhone 12 в части внешнего исполнения. В этом практически уверен японский IT-ресурс Mac Otakara, который выложил в сеть снимки и видео 3D-модели iPhone 13. Раздобыть макет удалось благодаря китайской онлайн-площадке Alibaba.

Прощай, «монобровь»

Очень похоже, что макет создан энтузиастами на основании слухов и утечек, а также не обошлось без фантазии самих концептоделов. Возможно, нам показали прототип одного из iPhone, который сейчас в разработке, но нет гарантии, что в своем финальном исполнении iPhone 13 будет выглядеть именно так.

Если такой смартфон действительно находится в разработке Apple, то это будет компактный аппарат, который придет на смену 5,4-дюймовой модели что станет частью семейства iPhone 12. Важное и приятное новшество — уход от «моноброви». Фронтальная камера спрятана в миниатюрной области в верхней части дисплея и, возможно, речь идет о подэкранном исполнении датчика. А еще компания рассматривает вариант ухода от системы Face ID.

USB Type-C заменит Lightning

Площадка основной камеры по-прежнему квадратной формы, но количество датчиков увеличилось до четырех и, возможно, тут предложат LiDAR. Еще одна фишка — разъем USB Type-C. И это при условии, что целый ряд источников утверждают, что Apple и дальше будет держаться за фирменный порт Lightning, а если вдруг и пойдет на отказ от него, то выбор падет на аналог Smart Connector.

Источник: macrumors