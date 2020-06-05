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Видео: как может выглядеть iPhone 13

05.06.2020 587 4

iPhone 13 может выгодно отличаться от iPhone 12 в части внешнего исполнения. В этом практически уверен японский IT-ресурс Mac Otakara, который выложил в сеть снимки и видео 3D-модели iPhone 13. Раздобыть макет удалось благодаря китайской онлайн-площадке Alibaba.

 

Видео: как может выглядеть iPhone 13 – фото 1

 

Прощай, «монобровь»

 

Очень похоже, что макет создан энтузиастами на основании слухов и утечек, а также не обошлось без фантазии самих концептоделов. Возможно, нам показали прототип одного из iPhone, который сейчас в разработке, но нет гарантии, что в своем финальном исполнении iPhone 13 будет выглядеть именно так.

 

Видео: как может выглядеть iPhone 13 – фото 2

 

Если такой смартфон действительно находится в разработке Apple, то это будет компактный аппарат, который придет на смену 5,4-дюймовой модели что станет частью семейства iPhone 12. Важное и приятное новшество — уход от «моноброви». Фронтальная камера спрятана в миниатюрной области в верхней части дисплея и, возможно, речь идет о подэкранном исполнении датчика. А еще компания рассматривает вариант ухода от системы Face ID.

 

Видео: как может выглядеть iPhone 13 – фото 3

 

Видео: как может выглядеть iPhone 13 – фото 4

 

USB Type-C заменит Lightning

 

 

Площадка основной камеры по-прежнему квадратной формы, но количество датчиков увеличилось до четырех и, возможно, тут предложат LiDAR. Еще одна фишка — разъем USB Type-C. И это при условии, что целый ряд источников утверждают, что Apple и дальше будет держаться за фирменный порт Lightning, а если вдруг и пойдет на отказ от него, то выбор падет на аналог Smart Connector.

 

Источник: macrumors

 

iPhone 13
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Vasya
ЗАВЕМ ТАКИЕ ФЕЙКИ ЛЮТЬІЕ ПУБЛИКОІАТЬ,Я СЕЙЧАС ТОЖЕ НАПИЧАТАЮ НА 3Д ПРИНТЕРЕ,НАКЛЕЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ РОБ СТОЛА И ВСЕ,
05.06.2020 12:59
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Иван
Вася, ну, мы тоже не раз спрашивали, зачем ты пишешь безграмотные коменты, но ты уже упорно это делаешь.
05.06.2020 13:08
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Иван
И пжл ничего не пИчатай и не клей рОб стол:)))
05.06.2020 13:10
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Vasyl Sereduk
хах лютий фейк
05.06.2020 12:54
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Видео: как может выглядеть iPhone 13