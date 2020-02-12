Видео: первое знакомство с Samsung Galaxy S20+

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В случае с флагманами Samsung давно распрощалась с идеологией «мы дали вам самые крутые технологии за недорого». Это дорогие и пафосные модели, которые к тому же по части ценообразования перешагнули психологическую отметку в $1000. Оптимистичный сценарий предусматривает, что новинки серии Galaxy S20 будут покупать и основные продажи могут прийтись на Galaxy S20+. Именно с Plus-версией уже состоялось первое знакомство.

Видео — ни в коем случае не полноценный обзор. Это скорее первый взгляд на смартфон, попытка передать первые эмоции, которые он вызывает. А еще это беглый взгляд, чтобы хотя бы приблизительно оценить на что способен Galaxy S20+, стоит ли к нему присмотреться повнимательнее и есть ли оправдание возросшему ценнику.

Samsung Galaxy S20+ получился красивым, быстрым, с заявкой на приличную автономность и хорошие камеры. Тут нет какого-то взрывного роста и это не новое слово в смартфонах-флагманах. Samsung не открыла новые горизонты и не предложила что-то невероятное.

Но компания подошла к его созданию вдумчиво, улучшив и доработав ряд моментов. Многие вещи в нем сбалансированы, эргономика продумана и нет крышесносных характеристик, которые стали уделом Galaxy S20 Ultra. Это крепкий и не стыдный флагман современности, а также неплохое обновление на фоне предшественника.