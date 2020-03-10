Видео с Google Pixel 4a появилось в сети

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Согласно слухам, в рамках конференции Google I/O должны были показать Google Pixel 4a. Но публичное мероприятие отменено, а компания готовится провести несколько видеоконференций. Будет ли одна из них посвящена анонсу Pixel 4a, достоверно неизвестно.





Зато в сети появилось видео с прототипом нового смартфона в главной роли. Откуда оно? Его опубликовал YouTube-канал TecnoLike Plus. Смартфон не только показали, но и перечислили его характеристики.





В плане дизайна, обошлись без сюрпризов. Новинка получила дисплей с вырезом под фронтальную камеру, тыльная крышка выполнена из пластика и здесь разместился квадратный блок основной камеры с одиночным датчиком. Для тех, кому важно скажем, что смартфон получил 3,5 мм разъем для наушников на верхней грани.









Базируется Google Pixel 4a на восьмиядерном чипе Snapdragon 730, обладает 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 Гб. В арсенале смартфона дисплей диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, аккумуляторная батарея емкостью 3080 мАч и операционная система Android 10.









На данный момент Google хранит молчание о том, когда состоится премьера Pixel 4a, а также остается открытым вопрос о релизе Pixel 4a XL. По слухам, увеличенной версии в этом году не будет.





Источник: 9to5google.com







