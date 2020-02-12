Видео: знакомимся с обновленными наушниками Samsung Galaxy Buds+

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Одновременно с новой линейкой флагманов Samsung обновила и наушники Galaxy Buds. Концепция осталась прежней, но приставка «плюс» указывает на то, что кое-что в них усовершенствовали и прокачали. Внешне Galaxy Buds+ не отличаются от предшественников, а главные изменения скрываются внутри. Предлагаем узнать больше о наушниках от того, кто первым на своих ушах прочувствовал произошедшие преображения.

На выбор четыре варианта: черный, белый, голубой и красный. Если любите яркие цвета, последние два могут вам зайти. Хотя почти наверняка самыми ходовыми станут наушники в черном цвете. Кейс теперь из глянцевого пластика и внутри скрывает аккумулятор, который вдвое увеличивает время работы.

Шумоподавление в гарнитуре не появилось, но подтянули автономность и теперь она воспроизводит музыку 11 часов, тогда как предшественники работали всего 6 часов. Заряжать кейс можно как по проводу через порт USB Type-C, так и используя беспроводную док-станцию. Есть и быстрая зарядка, 3-х минут зарядки достаточно для одного часа воспроизведения музыки.

Субъективно, звучат Galaxy Buds+ хорошо. Предлагают хороший запас громкости, претензий к басам и чистоте звучания нет. А еще новые наушники подружились с iOS, поэтому у владельцев iPhone появилась альтернатива AirPods. В целом по первым ощущениям Galaxy Buds+ можно рекомендовать к покупке для тех, кто хочет TWS-наушники от именитого бренда.