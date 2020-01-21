Видеообзор Samsung Galaxy A51: модель только для фанатов Samsung

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Samsung Galaxy A51 — одна из последних новинок южнокорейского гиганта в 2019 году. Название напрямую говорит, что это преемник Galaxy A50, который, на наш субъективный взгляд, плохо вписывается в понятие «хороший апгрейд». Учитывая статус бренда, наличие четырехкамерного модуля, емкой батарейки и AMOLED-дисплея, мы не могли пройти мимо этой модели. Посмотрим, сможет ли новинка успешно конкурировать с «пресвятыми» моделями Xiaomi.









Своим внешним видом, Galaxy A51 очень похож на флагманский прообраз и идеологию устройств Samsung 2020 года. Беспроигрышное решение для тех, кто проникся симпатией к экстерьеру тех же аппаратов серии Galaxy S20. Выбор пластика в качестве материала корпуса — вопрос экономии и практичности.

Дисплей — одна из сильных сторон Galaxy A51, ради которой захотят купить его. Экран отличный, радует яркостью, цветопередачей и четкостью картинки. По качеству звучания динамика смартфон хорошист. «Долбящего» баса нет, но звук четкий и громкий. Еще один удачный ход — отдельный слот для карт microSD.





Чип Exynos в любых своих версиях — не самое лучшее решение в мире Android, которое «сливает» однокристальным системам от Qualcomm. Другое дело, что назвать Exynos 9611 ущербным, язык не повернется. Он «летает» в играх только если отказаться от максимальных настроек и довольствоваться графикой уровнем ниже.





Маркетологи преподносили 48 Мп камеру как «новацию» и практически «манну небесную». Количество мегапикселей — бравада на фоне малопиксельных датчиков. Но в наши дни 48 Мп сенсор стал уже «заезженным» и на практике не предлагает серьезных преимуществ. Они появятся только там, где производителям хватит ума ставить качественную оптику и пилить хороший софт. А без всего этого, снимает тот же Galaxy A51 неплохо для своего ценового сегмента, но и не уделывает конкурентов.









Нельзя сказать, что смартфон лучший в своем классе, открыл невероятные возможности и выигрывает у соперников. Но это вполне крепкий «середняк» и его покупка рекомендована только тем, кому претят китайские аппараты и авторитет Samsung всегда в приоритетах.