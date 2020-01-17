Видеообзор Samsung Galaxy A71: рабочий вариант, но переоцененный

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Достаточно продолжительное время Samsung вела себя консервативно в сегменте доступных и среднего уровня устройств, предлагая посредственные характеристики задорого. От этой стратегии пришлось отказаться, как только позиции южнокорейского гиганта пошатнулись под натиском китайских компаний.

Многое компания поставила на А-серию и оправданы ли ее надежды мы будем оценивать на примере Samsung Galaxy A71. Есть ли ему что предложить пользователям для полноценной конкуренции на перенасыщенном рынке?

В этом видео мы внимательно рассмотрим внешний вид устройства, изучим его дисплей, оценим скорость работы в играх и приложениях, обязательно протестим камеры смартфона. Ответим на вопрос о перспективах Galaxy A71 на рынке и вынесем свой вердикт, стоит ли его приобретать.

В целом модель может показаться гаджетом, выстроенным вокруг главного акцента — камер. Но на практике он может предложить кое-что еще: хороший AMOLED‑дисплей, продуманный интерфейс One UI, достойную производительность, значительный объем постоянной памяти, который к тому же можно расширить посредством карты microSD, не жертвуя одним слотом для симки.

Galaxy A71 мог бы быть куда лучше, если бы количество камер подкреплялось бы их приличным качеством. Увы, тут у смартфона есть проблемы и по стоимости он выглядит проигрышнее ряда конкурентов.

Приятного просмотра и делитесь своими мнениями о Galaxy A71.