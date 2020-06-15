Видеорегистратор DDPai Mini3: следи за дорогой

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Как говорится, у нас две беды: дураки и дороги. Если вы автомобилист, то иногда, единственным спасением от первой напасти будет видеорегистратор. А еще это отличный инструмент для забавного и не очень контента. Ищите видеорегистратор? Обратите внимание на DDPai Mini3.

Его концепция проста: компактная и практичная вещица. В основе устройства используется матрица OV05A10 с 5 млн пикселей профессионального уровня и углом обзора 140°, HD-видео 1600P (2688 * 1600) с качеством изображения 1080Рх2.

В арсенале DDPai Mini3 встроенный флеш-накопитель eMMC, суперконденсатор, устойчивый к перепадам температур и 6-осевой гироскоп для точного измерения данных об ускорении или замедлении, движении вниз или вверх, фиксация маршрута и изменении полосы.

При необходимости работу видеорегистратора можно перевести в режим парковки, чтобы оценить окружающую обстановку и вести в запись в течение 24 часов, фиксируя всех, кто садится внутрь авто. DDPai Mini3 обладает 2-ядерным процессором от HiSilicon и ему под силу вращаться на 360 градусов.

Только в рамках ежегодной распродажи 618 в период с 15 по 21 июня DDPai Mini3 продают со скидкой 37% по цене $62,99. Первые 500 покупателей также получат в подарок комплект проводов.

Купить видеорегистратор DDPai Mini3