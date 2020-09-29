Видеорегистратор DDPAI Mola N3 Dash Cam: недорогой и надежный дорожный помощник

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DDPAI Mola N3 Dash Cam купить со скидкой

Ситуации на дорогах могут быть непредсказуемыми. Для тех, кто много путешествует или по долгу службы продолжительное время проводит за рулем незаменимым помощником разрулить спорную аварийную ситуацию станет видеорегистратор. Сегодня этот небольшой и компактный прибор уже стал необходимым устройством, там, где речь заходит о выяснении истинных причин возникновения ДТП.

Чтобы регистратор не подвел в нужную минуту и детально записал происходящее, предлагаем присмотреться к DDPAI Mola N3 Dash Cam. Это надежное и функциональное устройство на базе Android, которое хранит записанные файлы в облаке. Видеорегистратор способен захватывать видео 2К+ (UHD), обладает продуманным креплением и есть вариант с GPS-модулем для отслеживания перемещения и записи маршрута. При этом вы можете снимать как то, что происходит на дороге, так и внутри салона автомобиля.

Запись видео происходит на 360 градусов и внутри установлено 6 стеклянных линз. А чтобы изображение было максимально реалистичным и точным, применили технологию обработки изображения для кодирования и декодирования. Имеется высокочастотный 6-осевой гироскоп, который позволяет без сбоев и корректно писать видео будь то в процессе ускорения авто или на крутом повороте, а также во время спуска, подъема или изменения полосы движения.

В оснащение DDPAI Mola N3 Dash Cam входит суперконденсатор, который позволяет ему работать даже в экстремальных температурных условиях. Он без проблем для себя способен функционировать при температуре от -20 до 70°С. А, чтобы владелец мог не беспокоиться о припаркованном авто, есть система мониторинга на парковке, которая позволяет круглосуточно отслеживать припаркованное авто.

Только два дня, 29 и 30 сентября в официальном магазине ddpai на торговой площадке AliExpress видеорегистратор DDPAI Mola N3 Dash Cam с GPS можно приобрести всего за $49,53 (цена продажи — $54,53 + купон магазина $3 + промокод DDPAIMOLA на $2). Версия без GPS обойдется еще дешевле — $40,99 (цена продажи — $44,99 + купон магазина $2 + промокод DDPAIMOLA на $2).

Купить DDPAI Mola N3 Dash Cam

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