Vivo Apex 2020 получит инновационную быструю зарядку

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Завтра состоится премьера Vivo Apex 2020. Из-за отмены MWC 2020 компания вынуждена устроить отдельное пресс-мероприятие, которое должно пройти в режиме видеоконференции. Позиционируется смартфон, как передовой и воплощающий в себе технические новации 2020 года.

Среди таких новаций будет дисплей-водопад с частотой обновления 120 Гц и камера, которая получит датчик с перископом и «непрерывный» оптический зум. Почти наверняка будут следовать моде на безрамочность и уже есть предсказания, что необходимый полноэкранный эффект будет достигнут за счет установки фронтальной камеры под поверхностью дисплея.

Еще одним новшеством будет новая технология ультрабыстрой зарядки, чья мощность может составить впечатляющие 120 Вт. Чтобы удивить пользователей скоростью зарядки, был опубликован ролик, демонстрирующий, что всего за 3 минуты ресурс батарейки можно восполнить на 30%.

Скорее всего, чтобы смартфон не «сгорел» на такой скорости зарядки, тут предложат продвинутую систему безопасности и защиты от перегрева. Открытым остается вопрос с продолжительностью срока жизни батарейки, которую регулярно ждет стресс-тест быстрой зарядкой.

Источник: gizmochina.com