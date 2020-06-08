Vivo готовит пятый для себя флагман на Snapdragon 865! Смартфон засветился в GeekBench

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Vivo выпустила свой последний флагман всего 3 месяца назад, тогда им оказался Vivo NEX 3S 5G. Сегодня мы узнали, что китайский бренд не собирается останавливатьcя и готовит ещё одно интересное устройство, которое получит поддержку 5G и новейший Snapdragon 865.

О существовании новинки мы услышали благодаря её сертификации, но тогда информации было слишком мало, а теперь несколько важных моментов раскрыл тест GeekBench. Мы узнали даже больше характеристик, чем ожидали, потому что помимо стандартной для бенчмарка информации, в списке спецификаций также была замечена модель процессора - Snapdragon 865. Это подтверждает, что перед нами настоящий 5G флагман.

Остальные подробности

Помимо чипа, документ также раскрыл некоторые другие подробности об устройстве. Так, грядущий смартфон Vivo получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android десятой версии. Тест новинка проходила в GeekBench версии 5.1.1, где набрала 912 баллов в одноядерном, и 3291 балл в многоядерном тесте.

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На данный момент бренд уже выпусти 14 смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения! Когда новый смартфон выйдет, он станет пятым флагманом компании на Snapdragon 865, это поразительно. Напомним, что Vivo уже продаёт Vivo X50 Pro Plus, Vivo NEX 3S, iQOO Neo 3 и iQOO 3﻿ на этом SoC.

Стоит упомянуть, что смартфон может выйти как под маркой Vivo, так и iQOO. Напомним, что iQOO является дочерним брендом Vivo, под которым компания, в свою очередь принадлежащая холдингу BBK, выпускает мощные смартфоны в основном для индийского рынка.

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Источник: Gizchina