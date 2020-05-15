Vivo готовит смартфон с революционными камерами и новацией в области оптической стабилизации

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Сегодня пришло сообщение, что 1 июня Vivo устроит презентацию смартфона X50. На данный момент известно, что в новинке ставку сделают на камеру. Чтобы создавать качественные фотографии и видео, у этой камеры может быть все необходимое: несколько датчиков изображения, зум-перископ и встроят оптическую стабилизацию изображения.

И речь идет об инновационном оптическом стабе, который выведет стабилизацию изображения на новый уровень. Судя по всему, речь идет о технологии стабилизации для основной камеры, близкой к принципам работы подвеса.

Именно эта разработка была анонсирована во время релиза концептуального Vivo Apex 2020. Тогда компания заявляла о трехкратном преимуществе новой технологии над традиционной OIS. Создана она в духе карданных подвесов и ничего подобного в смартфонах еще не было реализовано. С приходом инновационной системы оптической стабилизации изображения, можно будет создавать плавное и качественное видео, а также увеличить длительность выдержки при съемке в ночное время суток.

То, что именно Vivo X50 удостоится нового оптического стаба, лишь предположение. Не исключено, что он найдет свое применение в Vivo NEX 4, который должен быть создан с оглядкой на Vivo Apex 2020. В любом случае британский техноблогер Арун Майни подтвердил, что в новом флагмане Vivo реализуют инновационную «карданную» оптическую стабилизацию.

Источник: cepkolik