Vivo готовит удешевлённую версию Z1 на Snapdragon

355

Компания Vivo в рамках своей игровой линейки iQOO недавно начала продавать смартфон Z1 с поддержкой 5G и процессором Dimensity 1000+. Но, по словам авторитетного инсайдера из Weibo, на подходе ещё одно устройство - vivo IQOO Z1X.

Разница

Главные отличия - чуть более слабый чип Snapdragon 765G и уменьшенная цена. Этим инсайдом поделился автор блога Digital Chat Station, завоевавший репутацию человека, который почти не ошибается. Интересно, что пост был удалён. Причина на данный момент остаётся неизвестной.

Читайте также: Представлены Vivo X50 и Vivo X50 Pro: стабилизация как главный козырь

Если новинка действительно получит процессор Sandragon 765G, то нам стоит ожидать значительного понижения цены по сравнению с оригиналом. Всё дело в том, что на рынке сейчас слишком много работающих на этом SoC устройств, из-за чего компаниям приходится предлагать достаточно низкие цены, чтобы обеспечить конкуренцию.

Кроме того, Snapdragon 765G уступает по производительности варианту от MediaTek в AnTuTu на 15-20%. Однако процессор всё также поддерживает 5G, а его производительности должно хватать для решения практически любых задач ещё несколько лет.

Оригинальный iQOO Z1 имеет 6,57" IPS экран с частотой обновления 144 гц, 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, аккумулятор на 4500 мАч и тройную камеру сзади (48 МП + 8 МП + 2 МП)

Источник: GSMarena