Vivo начала продавать смартфон на Snapdragon 712. Это обновлённая версия уже существующего устройства

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Прошлогодний Vivo Z5x сегодня получил новую версию для китайского рынка. Главное отличие обновлённого Vivo - другой процессор. Компания решила актуализировать устройство, заменив прошлогодний чип на более новый.

Обновлённая версия

Смартфон получил неплохой Snapdragon 712, работающий н 8 ядрах Kryo 360. Его тактовая частота - 2.3 ГГц, чип создан по 10 нм тех. процессу и поддерживает специальные AI разработки Qualcomm. К сожалению, процессор не способен работать в 5G сетях. Он заменил прошлогодний Snapdragon 710, который уже не кажется актуальным в 2020 году. Остальные характеристики остались прежними: 6,53-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD+, вырез под 16 МП камеру в дисплее, три сенсора сзади (16 МП основной, 8 МП сверхширокоугольный и 2 МП) и сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне.

Устройство пока не обновилось до Android 10 и работает на предыдущей версии ОС. Одной из важных фишек бюджетника является ёмкий 5000 мАч аккумулятор с поддержкой 18 Вт быстрой зарядки.

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Ну и главное - цена. Купить его можно в двух версиях - 8/128 за 226 долларов и 6/128 за $183, а цвета три - синий, белый и чёрный.

Что вы думаете о таких ходах со стороны компаний? Имеет смысл? Или лучше просто выпустить новое устройство с другим названием? Делитесь мнением в комментариях.

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Источник: gsmarena