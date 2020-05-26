Vivo представила новый смартфон за 20 тысяч рублей на процессоре от Samsung! - Vivo Y70s

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Vivo Y70s 5G был официально презентован в Китае всего через день после того, как смартфон был сертифицирован в TENAA. Представленные компанией характеристики Vivo Y70s полностью соответствуют ранее слитым в интернете.

Смартфон действительно оснащён чипсетом Exynos 880 5G и получит тройную 48 Мп камеру. Примечательно, что Vivo Y70s - самый доступный 5G смартфон от бренда, который будет выпущен в Китае. Помимо этого, новинка получила экран нс вырезом для фронтальной камеры, большую батарею и быструю 18 Вт зарядку.

Цена

В Китае стандартная версия Vivo Y70s на 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти будет стоить 1998 юаней (примерно 20 тысяч рублей). Вариант с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ обойдётся в 2198 юаней (22 тысячи рублей). На официальном сайте Vivo новинка представлена в трёх цветах: Fog Illusion, Starlight Blue и Moon Shadow Black (белый, синий и чёрный)﻿. Продажи на территории КНР начнутся 1 июня, а вот о международной версии информации пока нет.

Характеристики

Vivo Y70s получил 6,53-дюймовый FHD+ дисплей с вырезом для селфи-камеры. Смартфон выполнен в безрамочном дизайне, экран устройства занимает 90,72% передней панели. Интересно, что новинка получила процессор Exynos 880 от Samsung, который поддерживает сети 5G. В максимальной комплектации Vivo Y70s имеет 8 ГБ ОЗУ.



Смартфон получил тройную заднюю камеру, в которую вошёл 48-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Спереди расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Vivo Y70s работает от АКБ на 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. На телефоне предустановлена фирменная оболочка компании FunTouch OS 10 на базе Android 10. Новинка также оснащена технологией жидкостного охлаждения.﻿

Источник: gsmarena