Vivo примет участие в выставке MWC 2020

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24 февраля 2020 года официально распахнет свои двери ежегодная выставка MWC, которая является своеобразным полигоном для демонстрации достижений производителей электроники. Ближе к ее началу многие компании посчитают делом чести объявить о своем намерении прибыть на ивент в Барселону.









Но Vivo решила еще в этом году известить публику, что она примет участие в MWC 2020. Как и большинство грандов, китайская компания проведет свою пресс-конференцию в нулевой день выставки — 23 февраля. Нет никакой конкретики, что же Vivo намерена показать на технологическом шоу.





С оглядкой на то, какие громкие анонсы компании предпочитают устраивать на MWC, есть предположение, что площадку выставки Vivo использует для того, чтобы показать продолжение семейства Apex. Хотя на самом постере изображена латинская буква V, что может означать премьеру какой-то модели из V-серии.









Впрочем, не исключено, что на MWC 2020 компания ограничится лишь анонсом какой-то технологии, а премьеру смартфонов прибережет для других времен. Стоит дождаться информации от инсайдеров, которые могут рассказать больше о том, какие сюрпризы приготовила Vivo для февральской выставки в Барселоне.





Источник: gizmochina.com







