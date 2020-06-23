Vivo протестировала интересный смартфон на Snapdragon 675. Вот всё, что мы о нём знаем

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Компания Vivo активно работает над расширением ассортимента в среднем ценовом сегменте. Компания постоянно выпускает новые недорогие смартфоны. Сегодня в GeekBench показалось очередное такое устройство.

Vivo 2004

Ранее смартфон с серийным номером Vivo 2004 уже прошёл сертификацию в Сингапуре и России. Теперь мы знаем, что устройство получит чип Snapdragon 675 и 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация SoC и ОЗУ используется уже в достаточно большом количестве смартфонов, но Vivo это не остановило.

Новинка набрала 552 балла в одноядерном и 1703 балла в многоядерном тесте GeekBemch 5,x. Этот результат ожидаемо почти идентичен показателям д﻿﻿ругих телефонов, построенных на базе Snapdragon 675.

Пока трудно понять, к какой серии будет принадлежать Vivo 2004. Вполне возможно, что смартфон станет продолжением Vivo Z5i / Vivo U20 / Vivo U3﻿, но не исключено, что верным окажется какой-то другой вариант, например перезапуск Vivo V19.

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Источник: gizchina