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Vivo X30 установил рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса

23.12.2019 1726 0

На прошлой неделе состоялась презентация Vivo X30, во время которой компания постаралась рассказать о том, какой замечательный смартфон у нее получился. И сейчас этот аппарат еще и стал рекордсменом.

 

Vivo X30 установил рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса


Сегодня стало известно, что Vivo X30 вписан в знаменитую книгу рекордов Гиннеса, а все благодаря тому фотомарафону, который устроила компания. Была организована своеобразная эстафета, в которой приняли участие 546 человек и все они сделали снимки на камеру Vivo X30. Само мероприятие было проведено на борту круизного лайнера Rearl River Crystal в порту китайского города Гуанчжоу.


Напомним, что Vivo X30 стал первым устройством с процессором Exynos 980 от Samsung. В его активе Super AMOLED-экран разрешением 2400х1080 точек диагональю 6,44 дюйма, фронталка на 32 Мп, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128/256 Гб, батарейка емкостью 4350 мАч, быстрая 33-ваттная зарядка и тройная камера 64 Мп + 32 Мп + 8 Мп.

 

Vivo X30 установил рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса – фото 2


Представила компания и Vivo X30 Pro, который отличается тем, что в основную камеру добавили четвертый перископический датчик на 13-мегапикселей, предложивший 5-кратный оптический зум и 60-кратный цифровой.


Источник: ithome.com

Vivo X30 Vivo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.12.2019

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Vivo X30 установил рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса