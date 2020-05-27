Vivo X50 и Vivo X50 Pro показали на официальных промо-рендерах

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1 июня, когда мы будем отмечать международный день защиты детей, состоится премьера Vivo X50 и Vivo X50 Pro. Компания не стала тянуть интригу с дизайном и опубликовала изображения новинок, попутно открыв предзаказ на них. Правда, оглашать характеристики производитель не стал, ограничившись лишь упоминаем, что оба смартфона будут доступны с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти.

Благодаря рендерам есть ясность, что Vivo X50 и Vivo X50 Pro будут отличаться исполнением основной камеры. Все самое лучшее, естественно должно достаться «прошке». В частности, речь идет об инновационной системе стабилизации, которая должна заткнуть за пояс традиционные решения.

Тем временем один из инсайдеров сообщил о тех характеристиках, которыми должны наградить Vivo X50. По его данным смартфон оснастят 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем от Samsung разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера получит в качестве ключевого датчик Sony IMX598 на 48 Мп, 13 Мп модуль Samsung S5K3L6 и телеобъектив OmniVision OV08A10 с возможностью 3-кратного зума. Завершать этот ансамбль будет датчик Hynix Hi-846. Фронтальная камера будет на 32 Мп и в ее основе будет лежать сенсор Samsung ISOCELL Bright GD1.

Vivo X50 получит чипсет Snapdragon 765G, аккумулятор емкостью 4315 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и Hi-Fi аудиочип AK4377а.

Источник: gsmarena