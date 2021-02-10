Vivo Y20 идет по стопам взрывного Samsung Galaxy Note 7

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Смартфоны Vivo не хотят перевозить самолетами из-за риска самовозгорания

Осень 2017 года выдалась жаркой. Samsung по-крупному напортачила с Galaxy Note 7 и смартфоны начали детонировать. Аппараты дважды отзывали из продажи, запрещали ими пользоваться на борту самолетов и затем вовсе убрали флагман-погорелец из магазинов.

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История позабылась, но компания понесла многомиллионные убытки из-за конструктивных проблем флагмана. Что же спровоцировало самовозгорание смартфонов Vivo, еще предстоит разобраться. Как оказалось, несколько дней назад в аэропорту Гонконга загорелась целая партия смартфонов Vivo Y20. Информацию об инциденте вчера опубликовал один из гонконгских авиаперевозчиков. Кроме того, он сообщил, что принято решение запретить принимать к перевозке партии смартфонов Vivo.

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Правда, при этом нет ясности, какой ущерб был причинен, где произошел инцидент и какие есть факты, подтверждающие, что причиной пожара стали именно сдетонировавшие смартфоны Vivo. На данный момент запрет на перевозку смартфонов Vivo действует только у одного авиаперевозчика, но негативный информационный шум уже поднят и это может серьезно навредить имиджу компании.

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Сама Vivo на данный момент никак не прокомментировала ситуацию. Ждем официального заявления от китайской компании, а также результатов расследования о причинах произошедшего.

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Источник: gizmochina