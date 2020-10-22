Владельцев смартфонов Xiaomi предупредили о землетрясении

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Функция оповещения о землетрясении в смартфонах Xiaomi доказала свою работоспособность

Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно в его гористых западных и юго-западных регионах. Именно поэтому Xiaomi озаботилась тем, чтобы заранее предупреждать пользователей о предстоящих природных катаклизмах. В прошлом году она представила функцию предупреждения о землетрясениях, прописав ее в прошивке MIUI для своих смартфонов. Некоторые пользователи уже спели проверить ее работу на практике. Оказалось, что она функционирует и справляется со своими задачами.

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Сегодня в городе Мяньяна в округе Бэйчуань, провинция Сычуань произошло землетрясение амплитудой 4,7 балла. И через 10 секунд после того, как начало «штормить» владельцы смартфонов Xiaomi получили уведомление о землетрясении. Помимо сообщения о колебании поверхности земли, мобильные устройства также информировали о номерах телефонов экстренных служб и показали месторасположение близлежащего убежища.

Функция предупреждения о землетрясения появилась в MIUI 11, и она не превращает смартфон в сейсмограф. Она работает за счет того, что после землетрясения радиоволны распространяются быстрее сейсмических волн. Необходимую информацию о сейсмической активности получают специальные учреждения, которые сотрудничают с Xiaomi, позволяя владельцам ее устройств получать уведомление о подземных толчках всего через несколько секунд после них.

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Источник: mydrivers