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Владельцы флагманов Samsung жалуются на проблемы с аккумуляторами

21.09.2020 882 1

Флагманы Samsung разочаровали проблемами с батарейками

Пользователи флагманов Samsung начали жаловаться на некорректную работу индикатора заряда батареи и преждевременную разрядку смартфонов. Проблема затронула такие модели как Galaxy S10 и S20, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 20, а также замечена на планшете Galaxy Tab S5e.

 

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Целый ряд пользователей отмечают то, что флагманы Samsung отключаются до того, как индикатор заряда батареи достигнет отметки 1-5%. Непонятно, почему возникает эта проблема, но она досаждает. Другой более серьезной проблемой является то, что пользователи отмечают, что заряд батареи слишком быстро тает последние 15%.

 

Владельцы флагманов Samsung жалуются на проблемы с аккумуляторами – фото 1

 

Они отмечают, что аккумулятор разряжается практически стремительно и они не могут корректно отслеживать, сколько времени в запасе у них есть до того, как они смогут найти розетку для зарядки смартфона. Конечно, эта проблема решается просто — заряжать смартфон чаще и не позволять заряду аккумулятора опускаться ниже психологической отметки 15%. Или же вовсе потратить немного денег на покупку внешнего аккумулятора.

 

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Скорее всего, виной всему сбой в работе алгоритмов, которые отвечают за точный подсчет актуального заряда батареи. Лечится это программно и есть надежда, что компания в скором времени выпустить нужный апдейт. На данном же этапе Samsung никак не комментирует проблему.

 

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Источник: phonearena

Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy S20 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.09.2020

Комментарии

VERITAS 0
да, аккумуляторы были всегда полный отстой, сколько пользовался раньше Самсунгами, дохли уже через год. Видно ничего так и не изменилось
21.09.2020 17:10

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Владельцы флагманов Samsung жалуются на проблемы с аккумуляторами