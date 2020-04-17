Владельцы Samsung Galaxy S20 Ultra жалуются на проблему с дисплеем

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Увы, но с первых дней начала продаж серии Samsung Galaxy S20 что-то пошло не так. И дело вовсе не в том, что новые флагманы неохотно раскупают и по уровню продаж они уступают предшественникам.

Оказалось, что без косяков тут не обошлось. Больше всего нареканий досталось дорогому Galaxy S20 Ultra. В частности, отмечается быстрый жор батарейки, проблемы в работе автофокуса и пользователи кивают в сторону проблем с производительностью Exynos 990.

Теперь в полку проблем прибыло. Целый ряд пользователей начали жаловаться на странное зеленое свечение дисплея, если активировать режим 120 Гц и уровень яркости составляет меньше 30%.

Подобные свечения были обнаружены при запуске ряда игр, активации приложений Камера, Telegram, Snapchat, Калькулятор и платежной системы Samsung Pay. А появилось оно после установки апрельского обновления.

Это не аппаратная, а программная проблема, которую удается решить сбросом до заводских настроек. И самое главное — этот дефект наблюдается только на смартфонах с Exynos 990. На данный момент сама компания никак не реагирует на жалобы пользователей.

Со своей стороны, представители службы поддержки Samsung рекомендуют откатиться к заводским настройкам и очистить кэш приложений, в которым наблюдается зеленое свечение.

Источник: sammobile