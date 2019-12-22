Власти Китая обвиняют Xiaomi и Tencent в незаконном сборе персональных данных

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Западный мир очень трепетно относится к безопасности персональных данных и большой резонанс получают истории об их сборе или разглашении. Тогда как в Китае, в представлении многих, работает система тотальной слежки за гражданами и китайские власти собирают как можно больше информации о пользователях и незримый контроль осуществляется даже через мобильные приложения.

Сами же власти Китая демонстрируют, что они ведут непримиримую борьбу с теми компаниями, которые незаконно подглядывают за пользователями и собирают персональные данные. Так, на днях был опубликован список из 41 приложения, которые нарушают закон о сборе персональных данных в этой стране.

В этот перечень попали утилиты, таких технологических гигантов как Xiaomi и Tencent. В частности, речь идет о приложениях Xiaomi Finance, Tencent QQ (сервис обмена мгновенными сообщениями) и QQ Reading (база данных электронных книг).

Появление такого списка приложений стало результатом борьбы правительства Китая с незаконными методами сбора конфиденциальной пользовательской информации. Компаниям, чьи приложения попали в черный список, отводится срок до 31 декабря, чтобы разработчики внесли изменения, исключающие сбор и утечку персональных данных.

Если это требование не будет выполнено, власти примут меры по прекращению работы таких утилит, а сами компании вынуждены будут заплатить солидный штраф.

Источник: fossbytes﻿