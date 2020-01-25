Власти США все еще не хотят «отстать» от Huawei

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Несмотря на сообщения о потеплении отношений между Поднебесной и Соединенными Штатами, в 2020 году власти США все еще работают над расширением сферы действия санкций, направленных конкретно на Huawei. Так, министр торговли Уилбур Росс недавно сообщил Bloomberg, что правительство работает над новыми правилами, направленными на то, чтобы отказать Huawei в приобретении и использований еще большего количества технологий, произведенных в США.

До этого момента, власти США давали китайской компании разрешение на покупку американских технологий при условии, если Huawei берет на себя как минимум 75% всех производственных издержек. По имеющимся сведениям, США стремятся сократить «свое участие» до 10% и менее, что серьезно ограничивает количество американских компаний, которым разрешено торговать с Huawei.

Согласно последним новостям, правительство США работает над регламентом, который будет запрещать продукцию Huawei, разработанную в США и произведенную за ее пределами, что, ожидаемо, расширит сферу действия запрета.

Американские производители полупроводников отмечают, что полный запрет американских технологий для Huawei будет контрпродуктивным, так как Huawei, скорее всего, найдет замену технологии в других странах, либо же будет работать со своими разработками.

Самой большой проблемой будет обоснованное желание Китая «отомстить», закрыв весь китайский рынок для американских компаний. Китайский рынок является самым большим в мире, и в настоящее время, из-за натянутых отношений, Apple и другие крупные производители стремительно теряют свои привычно высокие позиции в нем.

Точной даты принятия новых мер нет, но, как сообщается, это произойдет в ближайшее время.

Источник: bloomberg.com