Вместо рентгена — OnePlus 8 Pro

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Гонка за симпатиями и кошельками пользователей не прекратится никогда. Именно конкуренция подстегивает производителей предлагать какие-то новации или просто любопытные фишки. Оказалось, что OnePlus 8 Pro гораздо интереснее, чем казалось на первый взгляд. Одна из фич связана с камерой.

На тыльной стороне флагмана установили четыре датчика, один из которых фотохромный на 5 Мп с цветовым фильтром. Он способен различать разные спектры света и просвечивать некоторые объекты насквозь. Кто-то уже прозвал такую способность камеры «рентгеновским лучом» или «рентгеновским зрением».

Не стоит думать, что OnePlus 8 Pro сможет «проникнуть» внутрь любых предметов. Похоже, что он способен просвечивать только те, которые выполнены из не слишком плотного пластика. Например, проникнуть внутрь смартфона, фотохромному модулю не под силу, а вот геймпады и дистанционные пульты от телевизора — с легкостью.

Фичу просвечивать объекты обнаружили некоторые пользователи и в качестве доказательств выложили «рентгеновские» снимки пульта ДУ. Несмотря на вау-эффект, целесообразность и польза от такой фишки, сомнительная. На данном этапе она может лишь пригодиться для того, чтобы похвастаться перед друзьями «сверхспособностями» смартфона.

Источник: notebookcheck﻿