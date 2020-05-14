Где купить дешевле?

Вместо рентгена — OnePlus 8 Pro

14.05.2020 958 1

Гонка за симпатиями и кошельками пользователей не прекратится никогда. Именно конкуренция подстегивает производителей предлагать какие-то новации или просто любопытные фишки. Оказалось, что OnePlus 8 Pro гораздо интереснее, чем казалось на первый взгляд. Одна из фич связана с камерой.

 

Вместо рентгена — OnePlus 8 Pro – фото 1

 

На тыльной стороне флагмана установили четыре датчика, один из которых фотохромный на 5 Мп с цветовым фильтром. Он способен различать разные спектры света и просвечивать некоторые объекты насквозь. Кто-то уже прозвал такую способность камеры «рентгеновским лучом» или «рентгеновским зрением». 

 

Вместо рентгена — OnePlus 8 Pro – фото 2

 

Не стоит думать, что OnePlus 8 Pro сможет «проникнуть» внутрь любых предметов. Похоже, что он способен просвечивать только те, которые выполнены из не слишком плотного пластика. Например, проникнуть внутрь смартфона, фотохромному модулю не под силу, а вот геймпады и дистанционные пульты от телевизора — с легкостью.

 

Вместо рентгена — OnePlus 8 Pro – фото 3

 

 

Фичу просвечивать объекты обнаружили некоторые пользователи и в качестве доказательств выложили «рентгеновские» снимки пульта ДУ. Несмотря на вау-эффект, целесообразность и польза от такой фишки, сомнительная. На данном этапе она может лишь пригодиться для того, чтобы похвастаться перед друзьями «сверхспособностями» смартфона.

 

Источник: notebookcheck﻿

OnePlus 8 Pro OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Игорь Мерзляков
Реально круто
14.05.2020 22:38
Ответить

telegram__banner.png
Вместо рентгена — OnePlus 8 Pro