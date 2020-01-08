Внешний царь-SSD от SanDisk на 8 ТБ

1820

Много памяти не бывает и современные реалии требуют от устройств обладать большими объемами памяти. Как вам идея со скоростным портативным твердотельным накопителем с рекордной емкостью 8 ТБ? Такой концепт был представлен компанией SanDisk на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2020. Производитель вновь стремится быть впереди планеты всей по части емкости и скорости SSD.

Стоимость коммерческого изделия трудно представить. Сам производитель не озвучивает ценник, но он явно будет внушительным и ощутимо выше прочих портативных SSD меньшей емкости. Тем более, что производитель декларирует пропускную способность 20 Гбит/с через порт USB 3.2 Gen2.

Такие параметры позволили создателям заявить, что новый портативный твердотельный накопитель на 8 ТБ является самым мощным в мире. Его объема хватит для того, чтобы хранить 1300 часов видео в формате 4К. Накопитель достаточно компактен и это одно из его преимуществ.

Но стоит акцентировать внимание, что это лишь прототип. Как скоро его коммерческий вариант окажется в кармане пользователей, неизвестно. Сама компания не озвучивает сроки выхода твердотельного накопителя в продажу.

Источник: gizchina.com