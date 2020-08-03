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Внешний вид Google Pixel 5 и Pixel 4a слили

03.08.2020 1099 2

Как мы писали совсем недавно, сегодня нас ждет презентация «бюджетного» смартфона от Google – Pixel 4a. Несмотря на скорую презентацию, Google не забывает и о планах на продолжение своей флагманской линейки, и всячески подогревает интерес к 5 поколению «Пиксель-фона».

 

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Так, в своем Twitter-аккаунте известный инсайдер Ишан Агарвал поделился новым рекламным постером от Google. Изображение дает представление о грядущих смартфонах Pixel 4a и Pixel 5.

 

Внешний вид Google Pixel 5 и Pixel 4a слили – фото 1

 

Согласно «техно-шпиону», Pixel 5 на изображении находится слева, и он меньшего размера, а Pixel 4a – соответственно, с правой стороны. Отличает Pixel 5 более премиальная металлическая рамка, в то время как Pixel 4a, очевидно, щеголяет пластиковым корпусом. Более бюджетный смартфон отличается также белой кнопкой питания.

 

Внешний вид Google Pixel 5 и Pixel 4a слили – фото 2

 

К сожалению, в настоящее время до сих пор нет точной информации о технических характеристиках Pixel 4a 5G и Pixel 5. Однако мы знаем, что Google Pixel 5 не будет флагманским устройством. Скорее всего, производитель установит в него среднедиапазонный процессор от Qualcomm – Snapdragon 765G. Информация о существовании версии Pixel 5 XL отсутствует. Pixel 4a будет иметь менее мощный чипсет.  Скорее всего, нас ждет Snapdragon 730G.

 

Также неясно, когда Google объявит о выходе Pixel 5. Обычно компания выпускает новые аппараты в октябре каждого года. Следовательно, есть вероятность, что и Pixel 5 может выйти примерно в этот период.

 

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Ценник на старшую модель тоже пока не известен, но в Сети ходят слухи, что Google оценить Pixel 4a в 349 долларов. Так это или нет, узнаем сегодня чуть позже.

 

Внешний вид Google Pixel 5 и Pixel 4a слили – фото 3

 

Источник: Twitter

Google Pixel 5 Pixel 4a
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 03.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Jack Black 0
Как обычно отстой....
03.08.2020 10:12
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Санька 0
Ну уже гораздо приятнее прошлых версий...
03.08.2020 11:48
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Внешний вид Google Pixel 5 и Pixel 4a слили