Внешний вид новых iPhone показали на фото

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Ночью в Twitter были опубликованы фотографии прототипов и CAD-рендеры новых iPhone! Теперь мы точно знаем, каким будет дизайн каждого из готовящихся смартфонов - от iPhone 12 до iPhone 12 Pro Max. Снимки позволяют подробно сравнить габариты, а также дают полное представление о дизайне будущих устройств. ﻿﻿

Внешний вид смартфонов в утечке полностью совпадает с опубликованными ранее слухами. Однако не стоит забывать, что такие макеты часто являются этаким компотом, сваренным из имеющихся на данный момент слухов в личных целях создателей. В любом случае, как будут выглядеть новые iPhone известно уже достаточно давно, а взглянуть на все версии смартфона в реальной жизни нам до этого момента не удавалось.

Изображения

На фото мы видим несколько устройств. Нам удалось определить только четыре из них. Это 5,4-дюймовый iPhone 12, два смартфона с диагональю экрана 6,1" и самая большая 6,7-дюймовая версия.

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Этот же инсайдер опубликовал также CAD-рендеры iPhone 12. Не стоит полностью доверять им, ведь сделать подобные визуализации может каждый. Но взглянуть однозначно стоит: на данный момент нет ни единого намёка на то, что смартфоны будут выглядеть как-то иначе. Даже если их делал фанат, он учёл каждую всплывшую подробность.

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Ничего неожиданного на них нет. Внешний вид не сильно отличается от предыдущего iPhone 11. Можно сказать, что в этом плане Apple не сделала почти ничего нового. Единственный важный вывод, который мы можем сделать - скорее всего, в смартфоне не будет установлен LiDAR-сканер.

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Ожидается, что Apple начнёт производство устройств в июле.

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Источник: Twitter