Вновь назвали ключевые параметры Kirin 1020

1124

Huawei давно уверовала в правильность своего пути выпускать фирменные процессоры для смартфонов. Уже пару лет, как осенью случается анонс китайского флагманского чипа Kirin, который занимает на короткое время первое место по сумме своих качеств. На звание лучшего будет претендовать и Kirin 1020, анонс которого ждем осенью. Обещают высокую производительность и расширенные возможности, связанные с искусственным интеллектом.





Последние данные подтверждают, что Kirin 1020 получил кодовое имя «Балтимор» и будет производиться по улучшенному 5-нанометровому техпроцессу от TSMC, который позволит вместить 171,3 млн транзисторов на один квадратный миллиметр. В основу чипа лягут вычислительные ядра Cortex-A78 и обещают прирост производительности на 50%.









Не нужно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы говорить о том, что первыми новый флагманский чип получит семейство Huawei Mate 40. А его релиз стоит ждать в третьем квартале нынешнего года. С большой долей вероятности можно говорить о том, что смартфоны этой серии также не получат сервисы Google.





Есть также предсказания, что в этом году Huawei не ограничится выпуском только одного 5-нм чипа. Аппаратных платформ с новым техпроцессом может быть две. О другом чипе ничего неизвестно, включая и его название.

Источник: mydrivers







