Вновь смотрим фото Samsung Galaxy Watch 3

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Samsung среди тех компаний, которая в числе первых поверила в будущее смарт-часов и с энтузиазмом взялась за их выпуск. Если все как предсказывается сбудется, то уже в следующем месяце должны представить Galaxy Watch 3, где вновь появится поворотное кольцо для перелистывания экранов и настроек, оно же безель. В зависимости от версии оно будет ребристым или гладким.

Новые фотографии

Сделать подобный вывод позволили фото Galaxy Watch 3, которые ранее публиковались в сети. Сегодня смотрим на новую порцию снимков со смарт-часами. На этот раз нам предложили оценить не столько дизайн, сколько пользовательский интерфейс.

Работают Galaxy Watch 3 под управлением операционной системы Tizen OS 5.5 и судя по фото, сам интерфейс не претерпит серьезных изменений. Новые смарт-часы получат все тот же набор штатных приложений и функций.

Какими должны быть смарт-часы

Напомним, что Samsung Galaxy Watch 3 выйдут в двух версиях в зависимости от размера: 41 мм и 45 мм. Обе получат 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Младшая вариация предложит аккумулятор на 247 мАч, тогда как у старшей источник питания будет емкостью 340 мАч. Также пользователи смогут делать выбор между версиями с Wi-Fi/4G LTE и Wi-Fi.

Ожидается, что предложат Galaxy Watch 3 в корпусе из нержавеющей стали или в титановом исполнении, а также сами часы будут защищены от пыли и влаги по стандарту IP68 и MIL-STD-810G.

Источник: sammobile