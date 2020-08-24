Во имя рациональности. Xiaomi Mi TV 50ʺ предлагают по скидке

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Предлагают Xiaomi Mi TV 4S 50ʺ с поправкой на сниженный ценник

Продукты Xiaomi, как правило, для тех, кто хочет приобрести товар из категории «дешево и сердито». В условиях, когда цена решает все, обрели свою популярность и телевизоры компании, которые прекрасны за свою цену, то есть дешевле не бывает. Разумеется, на просторах AliExpress можно найти и что-то по более низкой цене, но по исполнению и совокупности характеристик найденный товар от ноунеймов будет проигрывать.

Xiaomi Mi TV 4S 50 дюймов – отличный смарт-телевизор за свои деньги. Его смело можно рекомендовать к покупке, поэтому, когда появилось скидочное предложение — грех пройти мимо него. Своего покупателя в России ищет Xiaomi Mi TV 50ʺ, который только с 24 по 29 августа предлагают по цене 24 990 рублей.

За эту сумму вы получаете телевизор с IPS-дисплеем диагональю 50 дюймов разрешением 3840х2160 пикселей, построенный на базе четырехъядерного чипа Amlogic с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Mali 450 MP3. В его арсенале 2 Гб оперативки, 8 Гб флеш-памяти, операционная система Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой PatchWall. Есть поддержка Bluetooth 4.2, W-Fi 802.ac и парочка динамиков мощностью 10 Вт.

Купить Xiaomi Mi TV 50ʺ



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