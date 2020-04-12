Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Водонепроницаемость IP68 в смартфонах Xiaomi: важная функция или излишество? Ответ компании

Водонепроницаемость IP68 в смартфонах Xiaomi: важная функция или излишество? Ответ компании

12.04.2020 1637 0

Защита смартфона от воды старым проверенным способом, когда его облачают в массивный прорезиненный корпус, мало кому интересна. Немного тех, кто хочет обладать малоудобным и громоздким аппаратом. Смартфоны, где сумели решить эту проблему и предлагают водозащиту не в ущерб тонкости и весу, привлекают внимание.

 

Водонепроницаемость IP68 в смартфонах Xiaomi: важная функция или излишество? Ответ компании – фото 1

 

Xiaomi одна из тех компаний, кто не гонится за максимальным уровнем защиты по IP-стандартам. Безусловно, внедрение водозащиты IP68 придает чуть больше уверенности пользователям, имеющим привычку брать смартфон в ванную, душ или бассейн. Но компания ранее заявляла, что не видит необходимости тратить деньги на обеспечение максимального уровня защиты и намеренно идти на удорожание устройств.

 

Такую же мысль транслирует глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг. Он заявил, что Redmi K30 Pro предложил защиту по классу IP53 и этого вполне достаточно. Необходимости в степени защиты IP68, по его мнению, нет. Но при этом он добавил, что если пользователи все же будут заинтересованы в том, чтобы смартфоны компании были защищены по стандарту IP68, то они рассмотрят такую возможность.

 

В словах Лю Вейбинга есть доля истины. Большинству пользователей хватит уровня защиты от брызг и немаловажно то, что и стоить максимально защищенный смартфон будет дороже. Поэтому маловероятно что в нынешних условиях жесткой конкуренции и спада спроса на мобильные устройства компания пойдет по пути появления удорожающих факторов. По крайней мере, сейчас. Возможно, в будущем мы увидим в спецификациях смартфонов Xiaomi такой пункт, как класс защиты IP68.

 

Источник: mydrivers

Xiaomi Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Водонепроницаемость IP68 в смартфонах Xiaomi: важная функция или излишество? Ответ компании