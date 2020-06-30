Вопреки всему: Huawei смогла удержать лидерство на рынке смартфонов

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Невзирая на снижение продаж, санкции США и кризис из-за пандемии коронавируса, Huawei удалось сделать, казалось бы, невозможное — стать компанией номер один на мировом рынке смартфонов по итогам апреля. Правда, лидерство китайской компании не было доминирующим и у нее были все шансы продержаться на Олимпе короткий срок.

Несгибаемая Huawei

Но Huawei и не подумала уступить свои позиции конкурентам. Согласно отчету аналитиков Counterpoint, компания по-прежнему возглавляет табель рангов крупнейших производителей смартфонов по итогам мая. Совокупная доля Huawei на рынке составила 19,7%, хотя, отрыв от обладателя «серебра», минимальный.

На втором месте оказалась Samsung, которая контролировала 19,6% рынка мобильных устройств и смогла нарастить свое присутствие на 2,6% по сравнению с апрелем благодаря успешным продажам устройств в США. Удивительно, но и Huawei смогла увеличить продажи на 0,7% по сравнению с апрелем.

Кто среди лучших

Третью строчку майского рейтинга заняла Apple, а на четвертом месте оказались сразу три китайских производителя с одинаковым показателем 8%: Oppo, Xiaomi и Vivo. Всего за последний весенний месяц было продано 81,97 млн трубок, тогда как за апрель реализация составила 69,37 млн. Рынок потихоньку восстанавливается и спрос на смартфоны вернулся к росту, не в последнюю очередь благодаря 5G-смартфонам, набирающим популярность.

Источник: mydrivers

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