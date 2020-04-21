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Вот это поворот! Планшет Redmi Pad 5G

21.04.2020 339 1

Передняя часть планшета Redmi Pad 5G — это дисплей, простирающийся практически от края до края. Его можно держать разве что за уголок — хоть и недолго. Здесь предложили 48-мегапиксельную камеру и чип Snapdragon 765G. Соединили красоту и мощь.

 

Вот это поворот! Планшет Redmi Pad 5G – фото 1

 

Кажется, что такими словами может сопровождаться дебют Redmi Pad 5G. Журналисты ресурса Techindeep взялись утверждать, что 27 апреля «дочка» Redmi представит свой первый планшет. Якобы решено дебютировать громко, поэтому и планшет нашпиговали почти по последнему слову планшетного дела.

 

Ему приписывают 90-герцовый дисплей с тонкими рамками, 4 динамика, камеру на 48-мегапикселей, фирменную оболочку MIUI специально для планшета и даже 30-ваттную быструю зарядку. А по-настоящему взрывной спрос на Redmi Pad 5G должен обеспечить ценник в $282.

 

Вот это поворот! Планшет Redmi Pad 5G – фото 2

 

Чудеса. Характеристики выглядят аппетитно, но как-то слишком все правильно и хорошо. Честно говоря, в то, что выйдет такой планшет, не слишком верится. Изображение и информация о нем вызывают изрядную долю скепсиса, не позволяя с уверенностью говорить о выходе такого продукта. Ждем презентацию 27 апреля, которая подтвердит сомнения или развеет их.

 

Источник: techindeep

 

Redmi Pad 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
vacok •
вот это я понимаю игровой планшет. А не какой-то там смартфон. Смартфон не понятно зачем покупать ведь свой смартфон со всем справляется а повода для покупки игрового смартфона не было. А планшет это уже можно большой экран хорошая автономность. Крч топ
21.04.2020 17:16
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Вот это поворот! Планшет Redmi Pad 5G