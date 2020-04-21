Вот это поворот! Планшет Redmi Pad 5G

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Передняя часть планшета Redmi Pad 5G — это дисплей, простирающийся практически от края до края. Его можно держать разве что за уголок — хоть и недолго. Здесь предложили 48-мегапиксельную камеру и чип Snapdragon 765G. Соединили красоту и мощь.

Кажется, что такими словами может сопровождаться дебют Redmi Pad 5G. Журналисты ресурса Techindeep взялись утверждать, что 27 апреля «дочка» Redmi представит свой первый планшет. Якобы решено дебютировать громко, поэтому и планшет нашпиговали почти по последнему слову планшетного дела.

Ему приписывают 90-герцовый дисплей с тонкими рамками, 4 динамика, камеру на 48-мегапикселей, фирменную оболочку MIUI специально для планшета и даже 30-ваттную быструю зарядку. А по-настоящему взрывной спрос на Redmi Pad 5G должен обеспечить ценник в $282.

Чудеса. Характеристики выглядят аппетитно, но как-то слишком все правильно и хорошо. Честно говоря, в то, что выйдет такой планшет, не слишком верится. Изображение и информация о нем вызывают изрядную долю скепсиса, не позволяя с уверенностью говорить о выходе такого продукта. Ждем презентацию 27 апреля, которая подтвердит сомнения или развеет их.

Источник: techindeep