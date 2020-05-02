Впереди планеты всей: флагманы от Samsung уже получают майские обновления безопасности от Google

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Долгое время прошивки от Samsung были известны своим запоздалым графиком обновления. Судя по всему, в последнее время южнокорейская компания решила исправить данную оплошность. С выходом нового поколения Галактик в этом году Samsung обозначил новую политику более быстрой отправки обновлений на свои новые устройства. Более того, продукция Samsung получает обновления быстрее, чем линейка Pixel от Google. По крайней мере, если речь заходит о патчах безопасности - для серии S20 компания уже подготовила актуальные на май 2020 года обновления.





Намеки на наличие этого обновления впервые начали появляться в начале этой недели. Список изменений нового обновления немного скудноват – затрагиваются, по большому счету, только вопросы безопасности. Предыдущие обновления, например, намекали на улучшения в работе камеры. Новый патч безопасности весит 170 МБ, что немного больше привычного обновления безопасности. На данный момент неизвестно, добавил ли производитель еще что-нибудь в этом обновлении, но даже так наличие столь свежей версии патча безопасности впечатляет.





На данный момент сообщения об обновлении появилось уже в нескольких регионах, так что отправка на ваше устройство не должна затянуться. Так же, как и серия S20, Samsung начал развертывание майского патча безопасности на серии Galaxy Fold и Note10. Samsung также решил обновить некоторые из прошлогодних телефонов.﻿

Источник: Android Central