Вредный 5G: в Украине нашлись сторонники этой теории

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О том, что в европейских странах активно обсуждается тема вреда 5G-сетей, мы писали несколько раз. Даже недоумевали над тем, что нашлись невежды и вандалы в Великобритании, которые пошли войной на вышки, поджигая их. Под «горячую руку» попали не только мачты 5G, но и 4G и 3G. И их не волнует тот факт, что нет никаких доказательств вредного влияния нового стандарта связи и что 5G сулит такие дивиденды, что отказываться от них попросту нельзя.

А не навредит ли 5G здоровью?

И если с внедрением 5G Украина будет в числе аутсайдеров, то вот в плане роста числа скептиков — она, увы, оказалась в первых рядах. Сеть облетела новость, что в Украине могут запретить сети пятого поколения. Поводом для такого вывода послужил тот факт, что петиция о запрете внедрения 5G набрала более 25 000 голосов. Теперь Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть ее и как-то отреагировать.

Сама электронная петиция появилась на сайте 7 апреля и за три месяца было собрано необходимое количество подписей скептиков. Ее автор призывает "без клинически подтвержденной доказательной базы о безопасности этого вида связи не внедрять его в стране". А в качестве причины указано негативное влияние 5G на здоровье людей. Теперь офису Владимира Зеленского предстоит в течение 10 рабочих дней отреагировать на петицию.

Эволюцию не остановить

Сразу скажем всем, кто успел назвать Украину страной из средневековья, а сам вопрос с запретом 5G практически решенным, что они слишком поспешны в своих выводах. В любой стране есть те, кто готов поверить во что угодно. Мы живем в едином информационном пространстве, где практический любой пропагандистский шум может найти своих сторонников. Всегда есть те, кто готов эксплуатировать чужие страхи, манипулируя естественной боязнью за себя и здоровье своих близких. А еще всегда есть те, кто верит в различные теории заговора.

Но есть немало тех, кто понимает, что все разговоры об опасности 5G полная ерунда. Есть лишь небольшая часть людей, которые легко подвержены страху. А, как известно, страх не лучший советчик. Откровенно жаль, что электронная петиция о 5G, внедрение которого перспектива весьма отдаленная в Украине, набрала такое количество голосов. Тогда как в стране есть куда больше более насущных проблем, а стоящие петиции, увы, не получают такой же поддержки.

Президенту Украины предстоит лишь отреагировать на саму петицию, ее появление не означает, что он обязан следовать ей. Учитывая то, что на данный момент нет доказательной базы, позволяющей говорить о вреде 5G, никто не будет запрещать внедрение этого стандарта связи, с приходом которого откроются большие перспективы.

Источник: petition

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