Все быстрее и быстрее Oppo станет заряжать свои смартфоны

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Все больше смартфонов на рынке поддерживают быструю зарядку. Это удобно и нередко очень выручает. Она популярна, поэтому не удивительно, что технология развивается и производители все больше заточены на создание проприетарных решений. Oppo среди тех компаний, которая активно развивает фирменную технологию быстрой зарядки VOOC и регулярно удивляет новыми достижениями в этой области.

Над чем работают

Сейчас компания популяризирует зарядку мощностью 65 Вт, которая способна зарядить полностью аккумулятор всего за полчаса. А уже в следующем году ее топовые устройства могут получить поддержку 80-ваттной зарядки.

Информацию об этом распространил один из китайских инсайдеров. По его словам, сейчас Oppo работает над новым поколением фирменной зарядки SuperVOOC 3.0, чья мощность возрастет до 80 Вт. Возможно, сам анонс новой технологии состоится уже к концу года, а вот устройства с ней на борту выйдут в 2021 году.

Кто еще наращивает зарядку

Напомним, что Oppo не единственная компания, которая идет о пути наращивая мощности быстрой зарядки. Так, буквально на днях в сети появилась информация, что Xiaomi замахнулась на рекорд и готовит зарядку на 120 Вт. Правда, достоверность этой информации еще предстоит подтвердить и никто не гарантирует скорейшую реализацию этой технологии.

Источник: gizmochina