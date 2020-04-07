Все что известно о беспроводной зарядке OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger

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OnePlus была среди тех производителей, кто скептически относился к беспроводной зарядке. Объяснялось все тем, что по беспроводу процесс «насыщения» энергией батареи проходит очень медленно и мало кому понравится столь долго заряжать свой аппарат. А еще физика процесса работы этой технологии такова, что во время зарядки смартфон сильнее греется и есть риск его перегрева.

Но, похоже, компания изменила свое мнение и скоро сбудется мечта фанатов компании — OnePlus 8 Pro получит поддержку беспроводной зарядки. Об этом свидетельствуют различные утечки и желание компании выпустить собственную зарядную док-станцию OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger. Ее премьера должна пройти в один день с релизом серии OnePlus 8 — 14 апреля.

Последние слухи указывают на то, что продавать беспроводную зарядку будут в Европе по цене 70 евро. Ее мощность должна составить 30 Вт и ей хватит 30 минут, чтобы восполнить ресурс батарейки на 50%. На полную же зарядку уйдет 80 минут.

Внутри самой док-станции установили вентилятор для активного охлаждения, а за его работой будет следить искусственный интеллект, который ответственен и за его отключение по ночам. Обещают также еще целый ряд функций, задача которых следить за температурой и не допустить перегрева.

Источник: gizmochina