Все что нужно знать о Huawei P40 и Huawei P40 Pro

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26 марта Huawei представит обновление флагманской линейки P. Как обычно, нас ждет анонс двух смартфонов, где пару «обычной» модификации составит Pro-версия. О Huawei P40 и Huawei P40 Pro известно многое, а благодаря немецкому ресурсу WinFuture мы теперь знаем о новинках практически все.





Источник подтверждает, что оба смартфона будут базироваться на Kirin 990. В Европе будут доступны версии с модемом 5G, а в некоторых регионах они выйдут только в 4G-версиях. Цена на европейском рынке будет стартовать от 799 евро за Huawei P40 и 999 евро за Pro-вариант.





Huawei P40 Pro — старший флагман, который оснастили AMOLED-дисплеем диагональю 6,58 дюйма разрешением 2640х1200 пикселей, частота обновления 90 Гц и плотность 441ppi. Ожидается, что матрица здесь изогнута по краям. Чем еще будет выделяться Pro-версия, так это фронталкой с двумя датчиками, где помимо 32 Мп сенсора предложат ToF-датчик. Все модификации смартфона получат 8 Гб оперативки, а флеш-накопитель можно будет выбрать 128 Гб и 256 Гб.









Отличает Huawei P40 Pro быстрая 40-ваттная проводная зарядка, аккумулятор емкостью 4200 мАч, водозащита IP68, функция 3D-распознавания лиц, система охлаждения на основе графена и основная камера с четырьмя датчиками: 50 Мп + 40 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (телеобъектив) + ToF.





Что касается Huawei P40 то это более компактный вариант с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2340х1080 точек, фронтальной 32 Мп камерой, тремя датчиками на тыльной стороне 50 Мп + 16 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив), батареей емкостью 3800 мАч и будет только одна версия с 8/128 Гб памяти. Предложат и быструю зарядку, но ее мощность составит 22,5 Вт. А еще аппарат лишен системы жидкостного охлаждения.





Оба смартфона получат поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, двух симок и работают под управлением Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10. Есть слухи о возможности выхода Huawei P40 Plus, но нет конкретики о тех характеристиках, которые он получит.

Источник: winfuture







