Все характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro утекли до премьеры

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На следующей неделе миру должны явить OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Количество слухов и утечек, касающихся новинок было очень велико. Негативный момент активности инсайдеров — отсутствие интриги и некой загадочности. Свою лепту в образ новинок внес и известный немецкий ресурс WinFuture.





По данным источника внешне OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут очень схожи, а главные отличия скрываются внутри. Разниться новинки будут аккумуляторами, дисплеями, камерами, типами памяти и зарядки. Так, OnePlus 8 получит AMOLED‑панель диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Тогда как «прошка» удостоится 6,78-дюймового AMOLED-экрана разрешением 3168х1440 пикселей и частота обновления составит 120 Гц. Оба смартфона получат поддержку HDR10+ и технологии MEMC.









Логично, что новинки решено наделить различными основными камерами. Фронталка будет идентична: 16 Мп Sony IMX471, но светосила оптики OnePlus 8 составит f/2.0, а Pro-версии —f/2.4. На тыльной стороне базовой версии установили три датчика: 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 16 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Для OnePlus 8 Pro приготовили четыре модуля, где роль ведущего отвели сенсору Sony IMX689 на 48 Мп с диафрагмой f/1.78. Дополняют его ширик Sony IMX586 на 48 Мп, цветовой фильтр на 5 Мп и телеобъектив разрешением 8 Мп с оптическим 3х и цифровым 30х зумом.





Емкость аккумулятора Pro-версии составила 4510 мАч, есть поддержка быстрой проводной 30-ваттной зарядки и беспроводной мощностью 30 Вт. В базовой же версии предложили батарейку на 4300 мАч с быстрой 30–ваттной зарядкой и зарядить ее по беспроводу нельзя.





Еще одно важное отличие OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro — тип оперативной памяти. Младшая модель получит 8/12 Гб оперативки стандарта LPDDR4x, а старшая версия предложит аналогичный объем памяти, но LPDDR5. Оба дебютанта оснащены флеш-накопителем UFS 3.0 на 128/256 Гб.





OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro базируются на Snapdragon 865, есть стереодинамики c Dolby Atmos, порт USB Type-C, NFC, дисплейный сканер отпечатков пальцев, адаптеры Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.1 LE и поддержки карт microSD нет. Слухи упорно ориентируют нас на то, что «прошка» получит водозащищенное исполнение с классом защиты IP68.





Габариты OnePlus 8 составят 160,2х72,9х8 мм при весе 180 грамм, а Pro-версии — 165,3х74,4х8,5 мм, вес 199 грамм.

Источник: winfuture







