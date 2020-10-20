Все новинки с презентации Xiaomi в Украине: серия Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi Watch, Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150 и Xiaomi Mi AIoT Router AX3600

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Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi Watch, Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150 и Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 теперь и в Украине

Сегодня в Украине Xiaomi и Алло представили сразу три новинки серии Mi 10T, заряженные на креатив: базовый, Pro‑вариант и лайт-версию. Xiaomi Mi 10T позиционируется как смартфон, предоставляющий первоклассный опыт для всех — от опытных профессионалов до энтузиастов и мобильных геймеров. Xiaomi Mi 10T — прокаченный смартфон, который выводит творчество и эксплуатацию мобильного устройства на новый уровень. А Xiaomi Mi 10T Lite позволяет каждому получить доступ к современным технологиям.

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в плане экстерьера выполнены по последнему слову моды, где есть место тонкорамочному дисплею и многомодульной основной камере. Задняя панель выполнена из трех уровней закаленного стекла Gorilla Glass 5. Дисплей защищает оно же, но предложили еще антибактериальное покрытие. Поскольку матрица здесь IPS, то сканер отпечатков пальцев спрятали в кнопку питания.

Если в Xiaomi Mi 10T в качестве главного датчика на тыльной стороне установлен модуль на 64 Мп со светосилой f/1.89, то Pro-версия может похвастаться большим 1/1,33-дюймовым модулем на 108 Мп и системой оптической стабилизации изображения. И апертура тут побольше — f/1.69. Прочие датчики идентичны: ультраширокоугольный на 13 Мп с апертурой f/2.4 и макрокамера разрешением 5 Мп со светосилой f/2.4. Фронталка позволяет создавать снимки на 20 Мп.

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro умеют писать видео в формате 8К, а также съемка ведется как на передний датчик так и на тыльную камеру, а также предложили ряд дополнительных опций, позволяющих создавать интересные и качественные фоточки. Так, шесть отдельных режимов длительной экспозиции позволяют делать художественные снимки, включая «движение толпы» и «звездный шлейф». В режиме «фотоклоны» можно создавать четыре кадра одновременно в один клик. Сделать снимки более живыми и яркими позволят фотофильтры Cyberpunk, Gold vibes та Black ice.

Оба смартфона получили дисплеи диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц, а также флагманскую платформу Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Экраны адаптивные и подстраивают частоту обновления картинки исходя из того контента, который отображается на экране. Так, просматривать фильмы или сериалы можно на частоте 48-50 Гц, потоковое видео — 30-60 Гц, а во время игрового процесса герцовка будет увеличена до 144 Гц. Имеется функция TrueColor для точной цветопередачи широкой палитры оттенков.

В числе достоинств Xiaomi Mi 10T и Mi10T Pro можно назвать оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную UFS 3.1, стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, аккумулятор емкостью 5000 мАч и в комплекте со смартфонами идет блок питания мощностью 33 Вт.

В Украине Xiaomi Mi 10T будет доступен с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене 13 999грн. и 14 999грн. соответственно. За базовую версию Xiaomi Mi 10T Pro с 8/128 Гб памяти просят 15 999грн., а за модификацию с 8/256 Гб — 16 999грн. Смартфоны уже доступны для предзаказа в магазинах Алло, авторизированных магазинах Mi Store и прочих торговых точках компаний-партнеров Xiaomi в Украине. Первым в продажу поступит Xiaomi Mi 10T Pro в версии с 8/256 Гб памяти и произойдет это в конце октября. Те, кто первым закажет эту модификацию смартфона получат скидку в размере 2 500грн. на товары экосистемы Xiaomi. Акция продлится до 1 ноября 2020 года.

Еще одна модель, которая стала частью новой линейки — Xiaomi Mi 10T Lite. Он отличается внешне и внутренне от своих старших собратьев. Здесь также установили 6,67-дюймовый AdaptiveSync экран разрешением FullHD+, но частота обновления составляет 120 Гц. На тыльной стороне установили систему из четырех датчиков, где главный на 64 Мп со светосилой f/1.89. Есть ультраширик на 8 Мп с диафрагмой f/2.4, макрокамера и сенсор глубины — каждый по 2 Мп с апертурой f/2.4. Для селфи предложили модуль на 16 Мп со светосилой f/2.45.

Фишкой и отличительной чертой Xiaomi Mi 10T Lite стал новейший чип Snapdragon 750 и это первый аппарат на рынке с ним на борту. За автономность работы смартфона отвечает батарейка на 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Xiaomi Mi 10T Lite с 6/64 Гб памяти оценили в 8 499грн., а за версию с 6/128 Гб просят 8 999грн. Новинка уже доступна для предзаказа и старт продаж запланирован на ноябрь 2020 года.

Помимо смартфонов Xiaomi привезла в Украину и другие новинки, среди которых кинопроектор и Wi-FI роутер. Mi 4K Laser Projector 150” — лазерный проектор, который способен вывести на экран картинку диагональю до 150 дюймов и предлагает поддержку 4К. Декларируется максимальная яркость 2000 люмен и срок службы лампы составляет 25 тысяч часов. В активе проектора процессор Т968Н, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, 3 вентилятора для охлаждения и порты USB 3.0 и HDMI.

В продажу Mi 4K Laser Projector 150” поступит в конце октября по цене 69 999грн.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 — это маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6 с возможностью подключения одновременно 248 устройств. Приобрести его можно будет по цене 3 499грн. с 15 октября в магазинах Алло и Mi Store.

В числе новинок оказались и смарт-часы Xiaomi Mi Watch. Они получили 1,39-дюймовый AMOLED-экран, поддержку 117 различных спортивных режимов, позволяют удаленно управлять камерой смартфона и отслеживают фазы сна. Гаджет способен определять уровень кислорода в крови, измерять пульс и устанавливать месторасположение благодаря GPS-преемнику. Рекомендованная розничная цена — 3 499грн. Старт продаж запланирован на декабрь нынешнего года.

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