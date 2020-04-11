Всего пара недель до iPhone SE 2020, и очень долго до iPhone 12 Pro Max

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Вполне возможно, что уже в ближайшие пару недель увидит свет iPhone SE 2020 – самый дешевый представитель нового поколения «айфонов». Об этом сообщил аналитик Джефф Пу из GF Securities.

Но настоящий интерес представляет собой информация о сроках выпуска на мировой рынок смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. График разработки и тестирования этих устройств был сорван эпидемией коронавируса и, естественно, сдвинут по времени. По словам Джеффа Пу, новый iPhone 12 с экраном 5.4” будет выпущен в сентябре одновременно с iPhone 12 Plus и iPhone 12 Pro (оба смартфона оснащены экранами 6.1”). А вот самый большой гаджет в «двенадцатой» линейке iPhone 12 Pro Max (дисплей 6.7”) будет доступен только в октябре.

Естественно, данная информация не является окончательной и может измениться в течение последующих нескольких месяцев. В самой корпорации Apple до сих пор не определена единая стратегия противодействия нынешнему кризису, который затронул абсолютно все отрасли мировой экономики, включая производство смартфонов.

С другой стороны, практика переноса релизов далеко не нова для Apple. В 2018 году «яблочники» выпустили iPhone XR спустя месяц после iPhone XS. За год до этого была практически идентичная ситуация: в сентябре вышел iPhone 8, а iPhone X появился в продаже в ноябре.

Но самое главное всё же прозвучало: прогноз Пу не противоречит многим другим слухам и утечкам, поступившим в последнее время: мы на расстоянии всего пары недель от новейшего Apple iPhone SE 2020!

Источник: imore.com