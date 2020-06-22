Всё, что произошло на WWDC в одной статье!

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Каждый год все любители технологий ждут презентацию WWDC. На ней Apple неизменно рассказывает о своём софте, представляет новые версии операционных систем и анонсирует интересные проекты. Этот год не стал исключением. Мы подготовили подробную статью обо всём, что показала компания.

iOS 14

Началась основная часть презентации с рассказа о новой версии операционной системы компании для iPhone —﻿ iOS 14. Кстати, как мы и писали, название не было изменено, но от этого интересных новшеств стало не меньше.

Появились виджеты, режим «картинка в картинке» и множество других интересных изменений﻿. Пользователи теперь могут использовать App Libraly —﻿ место, в котором удобно отсортированы все ваши приложения. Они будут группироваться автоматически, это позволит гораздо проще находить нужные программы.

Виджеты теперь доступны прямо на рабочем столе. Они настраиваются в специальной галерее, будет доступно несколько вариантов, вы сами сможете выбирать размер и сортировать их как угодно.

Режим «картинка в картинке»﻿ не предложит ничего не обычного, но, по словам компании, использовать его будет удобно. Он будет включаться автоматически, можно настроить размер и положение, а также свернуть видео, не останавливая при этом его воспроизведение.

Была серьёзно улучшена Siri. У неё появилось гораздо больше интересных функций. В целом, голосовой помощник должен стать значительно умнее и удобнее, что позволит ему конкурировать с Google Assistent и другими аналогами. Важно, что теперь во время работы Siri не занимает весь экран, вместо этого о своей активности она аккуратно сообщает в нижней части дисплея.

Apple также представила новое приложение Translate —﻿ продвинутый переводчик, который может работать не только с текстом, но и с голосом. С самого начала будет доступен русский язык. Одной из главных фишек станет перевод в режиме реального времени, который позволит без труда общаться людям, говорящим на разных языках.

Ещё улучшили программу «Сообщения». Теперь можно закреплять самые важные диалоги, они будут отображаться в верхней части экрана в виде нескольких рядов аватарок. Как и ожидалось, улучшили Memoji. Появилась поддержка упоминаний (как в ВК), переработан внешний вид и улучшена работа групповых чатов.

Но главное обновление это, конечно, новое отображение входящего звонка. Теперь он вынесен в небольшое уведомление сверху. Это ровно то, о чём пользователи просили несколько лет.

Коротко поговорим о изменениях в других приложениях компании.

Улучшили карты, но первое время главные фишки не будут доступны в большинстве стран. Появился продвинутый режим постройки маршрута для велосипедистов и уведомления о местах с возможностью зарядки для владельцев электромобилей.

Программа CarPlay для машин теперь позволяет разблокировать автомобиль с помощью iPhone, это работает благодаря NFC. Ключом даже можно поделиться с другим человеком через iMessage.

Новая технология AppClip выглядит очень интересной. Теперь с помощью NFC или QR-кода вы сможете просматривать мини-программы, которые выведут взаимодействия с объектами вокруг нас на новый уровень. Вот видео, показывающее как это работает.

Компания обещает развивать идею. Мини-приложения будут поддерживать Apple Pay.

iPadOS 14

Далее речь пошла об ОС для фирменных планшетов компании. iPad OS 14 получит больше приложений, разработанных специально для таблетов. Кроме того, также как в iPhone появятся виджеты.

Переделали галерею, в ней появилась специальная область справа, которая поможет быстро перемещаться между фотографиями. Такая же дизайн-концепция теперь реализована ещё в файлах и музыке, всё это должно значительно улучшить и упростить опыт взаимодействия.

Как и в iOS 14, звонки теперь отображаются как уведомление сверху.

Помимо этого был обновлён поиск. В iPad OS 14 его можно использовать в любом окне.

Компания также улучшила опыт работы с Apple Pencil. Скоро вы сможете копировать и вставлять написанный от руки текст, а также писать рукой ответы на сообщения или вбивать поисковые запросы!

ПО AirPods

Софт для фирменных наушников компании тоже получил серьёзные улучшения. Переключение теперь станет ещё удобнее —﻿ наушники будут подключаться к активному устройству автоматически.

А для пользователей AirPods Pro станет доступна функция Spetial Audio, создающая объёмное звучание с использованием технологии направленного звука. Звук меняется от вашего положения в пространстве, создавая эффект присутствия. Работать это будет со всеми аудио дорожками Dolby 7.1 или 5.1.

WatchOS 7

Watch OS 7 предложит продвинутое взаимодействие с циферблатами, которые теперь полностью настраиваются.

Часы станут ещё более тесно взаимодействовать с iPhone, а сами смогут даже прокладывать маршруты для поездок.

Появилось больше режимов тренировки, в их числе танцы. Приложение Activity переименовали в Fitness, также появилось отслеживание циклов сна.

Это стало возможно благодаря постоянному наблюдению за вдохами, выдыхами и другой важной информацией. Спящий режим не даст проснуться от неожиданного уведомления, ведь лишний звук будет отключен. Утром вас по выбору разбудит либо бесшумная вибрация, либо ненавязчивая музыка.

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Текущая ситуация в мире заставила многих пересмотреть свой подход к такой обыденной вещи, как мытьё рук, и Apple с этим поможет. Часы сами будут запускать таймер, который позволит вам следить за тем, потратили ли вы на процесс достаточно времени. Статистика будет доступна в приложении «Здоровье».﻿

Приватность

Конечно, Apple всегда говорит о конфиденциальности. Компания очень высоко ценит личное пространство каждого пользователя и говорит о нём на каждой конференции.

В этом году корпорация обещает увеличить прозрачность всех процессов, умные устройства будут защищены ещё лучше, каждое размещённое в Apple Store приложение не сможет осуществлять никакую слежку без вашего разрешения, а то, какая информации собирается, будет понятно каждому.

HomeKit

Умный дом уже давно признали технологией, которая должно появится в каждом доме будущего. И Apple хочет сделать взаимодействие с ним удобным и безопасным. Этому поспособствуют Amazon, Google и другие компании, которые сформировали альянс, признав HomeKit стандартом. Это позволит автоматизировать большинство процессов в доме. Кроме того, новая система HomeKit Secure Video, которая появится в iOS 14, также позаботится о личном пространстве людей, появляющихся на камерах.﻿

tvOS 14

Apple TV —﻿ важный продукт компании, над которым она не перестаёт работать. Теперь приставка поддерживает контроллеры Xbox Adaptive и Xbox Elite 2. Также, как в iOS и iPad OS появится режим «картинка в картинке»﻿. Был анонсирован сериал "Основание", снятый на основе популярнейшего произведения великого фантаста Айзека Азимова. Предлагаем ознакомиться с трейлером.

Но главным изменением всё-таки стало появление мультипрофиля. Теперь вы сможете переключаться между аккаунтами, и для каждого система будет предлагать персонализированный контент, при чём игровые процессы можно будет сохранить.

MacOS Big Sur

Операционная система для компьютеров компании претерпит самые большие изменения. Новая версия будет называться Big Sur. Серьёзно переделают дизайн и предустановленные приложения. Теперь MacOS гораздо больше напоминает iOS, при этом пользоваться компьютером станет проще и удобнее.

Дизайн иконок тоже серьёзно изменили, теперь в них появилась реалистичная тень и было добавлено чуть больше мелочей и небольших элементов.

Как и в iPad OS, взаимодействовать с приложениями станет проще благодаря панели сбоку, которая позволит удобнее переключаться между категориями. В целом, MacOS и iPadOS кажутся очень похожими.

Появился Control Center! В этом небольшом блоке в правом верхнем углу можно будет управлять множеством процессов, в числе которых и яркость.

Также добавят продвинутые виджеты, которые можно будет настраивать.

Коротко расскажем об изменениях в приложениях. Сообщения синхронизируются между всеми устройствами экосистемы, позволяя вам прыгать с устройства на устройство, не прекращая переписку. Были переработаны Карты, в них добавили функции для путешествий, они стали гораздо более подробными.

Safari компания назвала самым быстрым браузером для ПК в мире. По словам Крейга Федериги, Safari работает на 50% быстрее Google Chrome.

В Mac App Store появятся расширения для браузера, которые можно будет включать в определённое время для конкретного сайта. Safari также получит встроенный переводчик.

Главный экран можно будет настроить по вкусу. Конечно, изменения коснулись приватности, теперь вы можете узнать какие именно инструменты слежки используют страницы. Также появится предпросмотр вкладок.

Собственные процессоры в Mac

Теперь компьютеры компании будут работать на собственных SoC, которые будут полностью разработаны корпораций. Apple подчеркивает успешный опыт использования собственных процессоров в других продуктах.

Главная цель Apple Silicon (так будут называться чипы) — ﻿предоставить максимальную производительность при минимальном потреблении энергии. Все инструменты для адаптации приложений под Apple Silicon будут встроены в xCode.

Над переходом уже работают Microsoft и Adobe, последняя успела сделать полноценный порт Photoshop.

На новых компьютерах можно будет без проблем запускать любые приложения, разработанные для iPhone и iPad.

Для разработчиков компания показала Developer Transition Kit. Это специальная система, которая позволит им максимально удобно адаптировать свои приложения для MacOS Big Sur. В неё входит Mac Mini на базе собственного чипа Apple A12Z с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, бета-версия MacOS Big Sur и Xcode.

Важно, что бренд не перестаёт работать с Intel. Apple продолжит сотрудничать с техногигатом ещё несколько лет, пока полностью не перейдёт на собственные SoC.

Кто и когда сможет обновиться?

iOS 14 будет доступна на всех устройствах начиная с iPhone SE и iPhone 6S, а также на iPod Touch 7-го поколения.

iPadOS 14 получат все версии iPad Pro, обычные iPad начиная с 5-го поколения, iPad Mini 4 и старше, а также все модели iPad Air новее iPad Air 2.

MacOS Big Sur можно будет установить на MacBook Air и MacBook Pro и Mac Pro старше 2013 года (включительно), iMac 2014 и старше, MacBook 2015 года и старше,﻿ и даже Mac Mini, тоже начиная с выпущенной в 2014 году версии.

Watch OS 7 не смогут установить только владельцы первых двух поколений умных часов Apple, все остальные версии поддерживаются.

Версии всех ОС для разработчиков станут доступны уже сегодня, 22 июня. Первые публичные беты скорее всего появятся в июле, а их релиз, как обычно, состоится осенью.

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Источник: Apple