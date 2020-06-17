Всё не так хорошо, как хотелось бы: владельцы флагмана Motorola жалуются на проблемы с экраном

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В апреле Motorola представила свой первый за долгое время флагман Motorola Edge+. Выпуск смартфона создал большой резонанс, ведь до этого бренд делал в основном смартфоны среднего и бюджетного уровня. Сначала мы видели в основном положительные отзывы, но появившаяся сейчас проблема может серьёзно ударить по репутации устройства.

В конце прошлого месяца один из владельцев Moto﻿﻿rola Edge Plus разместил на форумах поддержки компании сообщение о наличии у его смартфона проблем с изображением. Пользователь видел довольно заметные фиолетовые пятна по краям экрана после долгого использования. Пятна исчезали после небольшого перерыва, но всегда возвращались снова.

Сейчас со схожей проблемой столкнулось очень много владельцев Motorola Edge, ветка на форуме насчитывает уже более восьми страниц! Вы можете увидеть, насколько серьёзным оказался дефект на изображениях.

Ответ Motorola

Почти сразу после появления сообщений, компания отреагировала на ситуацию. Модератор форума пообещал, что в скором времени появится обновление ПО, которое исправит положение. Апдейт действительно вышел, многие пользователи радостно сообщили, что теперь всё нормально, вот только часть покупателей всё ещё сталкивается с пятнами.

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Оставшейся группе ничего конкретного предложить не смогли, по словам представителя компании, некоторые проблемы являются ﻿«слишком сложными, чтобы их можно было решить». Тем, кто до сих пор испытывает дискомфорт пообещали бесплатную замену устройства по гарантии.

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Источник: XDA